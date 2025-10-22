У Westinghouse розповіли, коли почнеться будівництво енергоблоків на Хмельницькій АЕС

Проєкт будівництва енергоблоків №5 та №6 на Хмельницькій атомній електростанції з американськими реакторами AP-1000 перебуває на етапі планування. Будівельні роботи розпочнуться після закінчення війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse Ден Ліпман в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, прогресу з будівництвом енергоблоків №5 та №6 на ХАЕС наразі немає, тому що триває війна.

"Але щойно війна завершиться, ми почнемо це робити й можу вас запевнити, що я буду першим з представників Westinghouse, хто приїде в Україну", – запевнив Ліпман

Він зауважив, що побудова енергоблоків на ХАЕС потребує значного обсягу підготовки, і наразі Westinghouse разом з НАЕК "Енергоатом" розробляє план подальших дій.

Максимально залучити українських виробників обладнання

Також компанія Westinghouse співпрацює з Американським експортно-імпортним банком (Ex-Im Bank) стосовно фінансування цього проєкту.

Ліпман наголосив, що реалізації проєкту будівництва ХАЕС-5,6 активно сприяє уряд США.

"Тому мої контакти в Адміністрації США, Департаменті енергетики, Департаменті комерції та в Білому домі – це люди, з якими я часто спілкуюся. І кожен з них детально знає про наші відносини з Україною, з "Енергоатомом", - уточнив він.

Він додав, що кожен з його особистих співрозмовників в американському уряді підтримує майбутній експорт технології Westinghouse AP-1000 для України, щойно завершиться війна.

"Я б сказав, що всі розуміють: коли війна закінчиться, Україні потрібно буде докладати значних зусиль для відбудови, а енергоінфраструктура, насамперед, ядерна енергетика буде важливою частиною цієї відбудови", - заявив Ліпман.

Він повідомив, що Westinghouse планує максимізувати місцеву складову для виробників енергетичного обладнання в Україні при будівництві енергоблоків №5,6 на Хмельницькій АЕС.

"Westinghouse має філософію, яка звучить так: ми купуємо там, де ми будуємо. І ми намагаємося значну частину обладнання і компонентів купувати чи виробляти в тій країні, де ми працюємо і будуємо наші реактори", – сказав він.

Наразі представники Westinghouse обговорюють з керівництвом НАЕК "Енергоатом" перспективи виробництва в Україні певних модулів, як набору обладнання, що збирається з кількох компонентів.

Зауважимо, "Енергоатом" і Westinghouse домовилися про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР-1000. У квітні 2024 року на Хмельницькій АЕС було розпочато проєкт будівництва інфраструктури першого енергоблоку АР-1000 – ХАЕС-5, планується будівництво ХАЕС-6 за цією технологією.

Добудова Хмельницької АЕС

Хмельницька АЕС розташована на заході України на кордоні трьох областей: Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її почали будувати 1981 року, і зараз вона має два реактори. Перший було запущено 1987 року, другий — 2004-го. Обидва енергоблоки мають реактори типу ВВЕР-1000, сумарна потужність — 2000 МВт.

За проєктом станція мала бути чотириблочною, але третій і четвертий енергоблоки побудували лише частково. "Енергоатом" хоче завершити будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 і побудувати два потужніші енергоблоки за американською технологією AP1000, які зможуть видавати до 1200 МВт. Якщо ці плани буде реалізовано, загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, вона стане найбільшою в Європі.

Що відомо про компанію Westinghouse

Westinghouse Electric Company — американська компанія, яка займається виробництвом ядерних реакторів. Одна з провідних електротехнічних компаній США Westinghouse існувала з 1886 по 1997 рік.

З грудня 1997 року називається CBS Corporation та займається телекомунікаційним бізнесом. Підрозділ, що відповідав за ядерні реактори, був переформований у нову компанію, що з’явилася в 1998 під назвою Westinghouse Electric Company.