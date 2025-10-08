Україна може добудувати атомні блоки ХАЕС без реакторів з Болгарії

Україна може побудувати третій і четвертий енергоблоки на Хмельницькій атомній станції без ядерних реакторів з Болгарії.

Як пише Delo.ua, про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає "Укрінформ".

Україна шукає заміну болгарським реакторам

"Ми розглядаємо різні варіанти. Не хотілось би зупинятися тільки на болгарських блоках. Якщо там не виходить - треба розглядати інші варіанти, і ми зараз їх напрацьовуємо", - заявила очільниця Міненерго.

Вона підкреслила, що Україна має власні технології, фахівців і виробничу базу, що дозволяє добудувати об’єкти навіть без поставок болгарського обладнання. Ядерні реактори, за її словами, можна придбати й в інших країнах.

Гринчук також уточнила, що нині Україна напрацьовує альтернативні сценарії добудови разом із західними партнерами.

Раніше повідомлялося, що Україна не досягла прогресу у переговорах з Болгарією щодо продажу нею корпусів російських реакторів ВВЕР-1000 для добудови блоків № 3 та №4 Хмельницької атомної електростанції і наразі опрацьовує альтернативні варіанти.

Натомість продовжується співпраця з Westinghouse щодо будівництва блоків №5 та №6 Хмельницької АЕС за їхньою технологією.

Болгарія передумала продавати Україні реактори

15 квітня стало відомо, що уряд Болгарії відмовився від планів продажу Україні двох російських реакторів. Як заявив віцепрем’єр і лідер Соціалістичної партії Атанас Зафіров, Болгарії необхідно розвивати власну атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію у світі.

Народний депутат Андрій Жупанин повідомляв, що Болгарія планувала підняти ціну за обладнання до $700 млн, хоча раніше була домовленість про $600 млн. Україна натомість наполягала на ціні, про яку домовлялися раніше, і готова була на цих умовах підписати угоду.

Що відомо про угоду

Зауважимо, Болгарія придбала російські установки для будівництва двох реакторів для АЕС "Белене" більше шести років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції. Болгарія планувала продати це обладнання Україні. Переговори про це тривають вже майже два роки.

Реактори, обладнані устаткуванням російського виробництва, мають бути встановлені на третьому і четвертому енергоблоках ХАЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але кілька разів припинялося і досі не завершено.

11 лютого Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. 13 березня він повернутий з підписом президента.