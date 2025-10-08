Украина может достроить атомные блоки ХАЭС без реакторов из Болгарии

Украина может построить третий и четвертый энергоблоки на Хмельницкой атомной станции без ядерных реакторов из Болгарии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила министерша энергетики Светлана Гринчук, передает "Укринформ".

Украина ищет замену болгарским реакторам

"Мы рассматриваем разные варианты. Не хотелось бы останавливаться только на болгарских блоках. Если там не получается - нужно рассматривать другие варианты, и мы сейчас их нарабатываем", - заявила глава Минэнерго

Она подчеркнула, что у Украины есть собственные технологии, специалисты и производственная база, что позволяет достроить объекты даже без поставок болгарского оборудования. Ядерные реакторы, по ее словам, можно приобрести и в других странах.

Гринчук также уточнила, что сейчас Украина вырабатывает альтернативные сценарии достройки вместе с западными партнерами.

Ранее сообщалось, что Украина не достигла прогресса в переговорах с Болгарией о продаже ею корпусов российских реакторов ВВЭР-1000 для достройки блоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции и сейчас прорабатывает альтернативные варианты.

В то же время продолжается сотрудничество с Westinghouse по строительству блоков №5 и №6 Хмельницкой АЭС по их технологии.

Болгария передумала продавать Украине реакторы

15 апреля стало известно, что правительство Болгарии отказалось от планов продаж Украине двух российских реакторов. Как заявил вице-премьер и лидер Социалистической партии Атанас Зафиров, Болгарии необходимо развивать собственную атомную энергетику, особенно учитывая рост цен на электроэнергию в мире.

Народный депутат Андрей Жупанин сообщал, что Болгария планировала поднять цену за оборудование до $700 млн, хотя раньше была договоренность о $600 млн. Украина настаивала на цене, о которой договаривались ранее, и готова была на этих условиях подписать соглашение.

Что известно о соглашении

Отметим, что Болгария приобрела российские установки для строительства двух реакторов для АЭС "Белене" более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции. Болгария планировала продать это оборудование Украине. Переговоры продолжаются уже почти два года.

Реакторы, оборудованные оборудованием российского производства, должны быть установлены на третьем и четвертом энергоблоках ХАЭС, строительство которых длится уже долгое время, но несколько раз прекращалось до сих пор не завершено.

11 февраля Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. 13 марта он возвращен с подписью президента.