Достройка Хмельницкой АЭС: Украина ищет альтернативы покупке у Болгарии российских реакторов

Украина не достигла прогресса в переговорах с Болгарией о продаже ею корпусов российских реакторов ВВЭР-1000 для достройки блоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции и сейчас прорабатывает альтернативные варианты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук во время презентации проекта программы действий правительства, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, достройка ХАЭС-3,4 – это чувствительный вопрос.

Продвижения нет

"Там действительно великая готовность основных конструкций, кроме блоков, но мы сейчас работаем над тем, чтобы как можно быстрее и качественнее реализовать эти проекты, и по какой технологии. То есть сейчас не будем говорить о том, какая именно эта технология", – подчеркнула Гринчук.

Комментируя последствия переговоров во время URC2025 в Риме в июле с болгарской стороной, которая отказывается продавать Украине оборудование для ХАЭС-3,4, глава Минэнерго отметила, что пока нет продвижения к какому-либо результату или планам последующих переговоров, поэтому сейчас прорабатываются альтернативные варианты достройки этих блоков.

"Продвижения нет. Поэтому мы альтернативные варианты также готовим, прорабатываем, проводим консультации. Но не важно, по какой технологии достраивать, важно вообще развивать новую генерацию, и атомная в этом смысле одна из приоритетных для нас", - подчеркнула Гринчук.

Она также добавила, что продолжается сотрудничество с Westinghouse по строительству блоков №5 и №6 Хмельницкой АЭС по их технологии.

Что планирует правительство

Кабинет министров планирует уже в 2026 году начать проект по достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой атомной электростанции говорится в программе правительства.

В нем указано, что не позднее 31 октября 2025 Кабмин собирается обновить технико-экономическое обоснование проекта, а до конца 2025 года - подать в Верховную Раду законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков.

Работы на объекте планируется начать до конца 2026 года.

В 2026 году также хотят начать строительство установки по производству тепловыделяющих сборок для ядерных реакторов.

Болгария передумала продавать Украине реакторы

15 апреля стало известно, что правительство Болгарии отказалось от планов продаж Украине двух российских реакторов. Как заявил вице-премьер и лидер Социалистической партии Атанас Зафиров, Болгарии необходимо развивать собственную атомную энергетику, особенно учитывая рост цен на электроэнергию в мире.

Народный депутат Андрей Жупанин сообщал, что Болгария планировала поднять цену за оборудование до $700 млн, хотя раньше была договоренность о $600 млн. Украина настаивала на цене, о которой договаривались ранее, и готова была на этих условиях подписать соглашение.

В конце июня сообщалось, что процесс переговоров с Болгарией по поводу закупки реакторов для Хмельницкой АЭС продолжается, проект еще не отменен.

Что известно о соглашении

Отметим, что Болгария приобрела российские установки для строительства двух реакторов для АЭС "Белене" более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции. Болгария планировала продать это оборудование Украине. Переговоры продолжаются уже почти два года.

Реакторы, оборудованные оборудованием российского производства, должны быть установлены на третьем и четвертом энергоблоках ХАЭС, строительство которых длится уже долгое время, но несколько раз прекращалось до сих пор не завершено.

11 февраля Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. 13 марта он возвращен с подписью президента.