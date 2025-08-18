Добудова Хмельницької АЕС: Україна шукає альтернативи купівлі в Болгарії російських реакторів

Україна не досягла прогресу у переговорах з Болгарією щодо продажу нею корпусів російських реакторів ВВЕР-1000 для добудови блоків № 3 та №4 Хмельницької атомної електростанції і наразі опрацьовує альтернативні варіанти.

Як пише Delo.ua, про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час презентації проєкту програми дій уряду, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, добудова ХАЕС-3,4 – це чутливе питання.

Просування немає

"Там дійсно велика готовність основних конструкцій, крім блоків, але ми зараз працюємо над тим, щоб якомога швидше і якісніше реалізувати ці проєкти, і за якою технологією. Тобто зараз не будемо говорити про те, яка саме ця технологія", – наголосила Гринчук.

Коментуючи наслідки переговорів під час URC2025 у Римі у липні з болгарською стороною, яка відмовляється продавати Україні обладнання для ХАЕС-3,4, очільниця Міненерго зазначила, що поки немає просування до якогось результату чи планів наступних переговорів, тому зараз опрацьовуються альтернативні варіанти добудови цих блоків.

"Просування немає. Тому ми альтернативні варіанти також готуємо, опрацьовуємо, проводимо консультації. Але не важливо, за якою технологією добудовувати, важливо взагалі розвивати нову генерацію, і атомна в цьому сенсі є однією з пріоритетніших для нас", – підкреслила Гринчук.

Вона також додала, що продовжується співпраця з Westinghouse щодо будівництва блоків №5 та №6 Хмельницької АЕС за їхньою технологією.

Що планує уряд

Кабінет міністрів планує вже у 2026 році розпочати проєкт з добудови енергоблоків №3 і №4 на Хмельницькій атомній електростанції, йдеться у програмі уряду.

У ньому зазначено, що не пізніше 31 жовтня 2025 року Кабмін збирається оновити техніко-економічне обґрунтування проєкту, а до кінця 2025 року – подати до Верховної Ради законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків.

Роботи на об'єкті планують розпочати до кінця 2026 року.

Протягом 2026 року також хочуть розпочати будівництво установки з виробництва тепловидільних збірок для ядерних реакторів.

Болгарія передумала продавати Україні реактори

15 квітня стало відомо, що уряд Болгарії відмовився від планів продажу Україні двох російських реакторів. Як заявив віцепрем’єр і лідер Соціалістичної партії Атанас Зафіров, Болгарії необхідно розвивати власну атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію у світі.

Народний депутат Андрій Жупанин повідомляв, що Болгарія планувала підняти ціну за обладнання до $700 млн, хоча раніше була домовленість про $600 млн. Україна натомість наполягала на ціні, про яку домовлялися раніше, і готова була на цих умовах підписати угоду.

Наприкінці червня повідомлялося, що процес перемовин з Болгарією щодо закупівлі реакторів для Хмельницької АЕС триває, проєкт ще не скасований.

Що відомо про угоду

Зауважимо, Болгарія придбала російські установки для будівництва двох реакторів для АЕС "Белене" більше шести років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції. Болгарія планувала продати це обладнання Україні. Переговори про це тривають вже майже два роки.

Реактори, обладнані устаткуванням російського виробництва, мають бути встановлені на третьому і четвертому енергоблоках ХАЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але кілька разів припинялося і досі не завершено.

11 лютого Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. 13 березня він повернутий з підписом президента.