Нова очільниця Міненерго виступила за добудову Хмельницької АЕС і анонсувала зустріч з болгарським міністром

Україні потрібно добудувати енергоблоки №3 і №4 Хмельницької АЕС. Процес переговорів з Болгарією щодо закупівлі двох російських реакторів ще триває, і найближчим часом відбудеться зустріч міністрів енергетики України і Болгарії.

Про це пише Delo.ua з посиланням на заяву очільниці українського Міненерго Світлани Гринчук, яка у липні замінила на цій посаді Германа Галущенко, в інтерв'ю ведучому телемарафону "Єдині новини" Вадиму Карп’яку (до цього призначення була міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів).

"Моя позиція щодо добудови-розбудови Хмельницької атомної станції. Я вважаю, що це потрібно робити. З якими блоками ми це будемо робити – це процес переговорів і дискусій", – наголосила вона.

За словами Гринчук, потрібно розуміти, що будівництво нових атомних потужностей з нуля є достатньо тривалим процесом. Наприклад, виробництво нового блоку може тривати приблизно 5-7 років. Після цього йде момент його установки – це ще 3-5 років.

Міністерка енергетики підтвердила, що питання щодо закупівлі російських реакторів не вирішене.

"У мене заплановано на найближчий час зустріч з болгарським міністром. Ми будемо обговорювати можливі подальші двосторонні відносини саме щодо цих блоків. Якщо говорити про те, що це російська технологія. У нас більшість блоків, які працюють в Україні, це радянські блоки. Це не російська технологія, це радянська", – сказала вона.

На зауваження ведучого, що є новіші і безпечніші технології, Гринчук відповіла, що вони всі безпечні. "Наші блоки теж працюють безпечно. Просто зараз нові технології. В чому їхня новизна? Вона полягає в тому, що вони можуть також балансувати систему, що вони не просто виготовляють електроенергію, а вже 25% мають балансуючих потужностей. Або там певний відсоток балансуючих потужностей", – наголосила міністерка.

Будівництво енергоблоків ХАЕС

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. Її будівництво розпочалося у 1981 році. Перший енергоблок ввели в експлуатацію в 1987 році, а другий – у 2004-му. Будівництво третього і четвертого було призупинено.

За інформацією "Енергоатому", третій енергоблок Хмельницької атомної електростанції наразі готовий на 80%, а четвертий – на 25%.

У лютому 2025-го тодішній міністр енергетики Герман Галущенко оцінив добудову енергоблоків ХАЕС приблизно у 160 млрд гривень. Однак остаточну вартість складно порахувати, оскільки кошторис базується на розрахунках 2018 року, а зміни валютного курсу суттєво вплинули на нього.

Про бажання купити російські реактори у Болгарії

Болгарія отримала два російські реактори ВВЕР‑1000 у 2018 році після припинення проєкту АЕС "Белене", але відмовилась від будівництва.

З літа 2023 року ведуться переговори про їх продаж Україні для добудови енергоблоків Хмельницької АЕС, які будувалися ще з 1980-х.

У лютому 2025 року Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання у Болгарії зазначених реакторів. Низка депутатів були проти. Своєю чергою Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вважає внутрішнім питанням України рішення про добудову блоків №3 і 4 Хмельницької АЕС, а його місія полягає в дотриманні норм безпеки роботи атомних станцій.

Попри критику, наступного місяця президент України Володимир Зеленський підписав закон про придбання у Болгарії обладнання для добудови енергоблоків.

Пізніше стало відомо, що НАЕК "Енергоатом" почав роботу над договором про закупівлю у Болгарії російських реакторів та планує залучити для цього кредитні кошти. У квітні народний депутат, заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Андрій Жупанин заявив, що переговори досі тривають через бажання болгарської сторони підвищити в угоді ціну закупівлі обладнання. За його словами, Болгарія озвучила ціну у $700 млн, хоча раніше була домовленість про $600 млн.

15 квітня уряд Болгарії відмовився від планів продажу Україні двох російських реакторів, зазначивши, що їй необхідно розвивати власну атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію у світі. Тоді Галущенко запевнив, що процес перемовин з Болгарією щодо закупівлі атомних реакторів блоків для ХАЕС триває, проєкт ще не скасований.