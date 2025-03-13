Зеленський підписав закон про купівлю обладнання для Хмельницької АЕС у Болгарії

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про придбання в Болгарії обладнання для добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

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Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Відповідний законопроєкт №11392 повернуто до Верховної Ради за підписом глави держави 13 березня. Документ було направлено на підпис президенту ще 26 лютого.

Раніше, під час ухвалення законопроєкту, зазначалося, що дозвіл парламенту Болгарії на продаж Україні корпусів реакторів спливав 11 березня. У зв’язку з цим міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Софія навряд чи продовжить цей дозвіл, якщо закон не буде вчасно проголосований, оскільки в болгарській коаліції є сильний проросійський вплив.

За словами народного депутата Андрія Жупанина, ухвалений закон погоджує лише купівлю реакторів, що обмежує вартість проєкту на цьому етапі сумою $600 млн. Подальше фінансування буде визначене окремим законопроєктом, який підготує Кабінет міністрів.

Він має містити оновлене техніко-економічне обґрунтування та інформацію про джерела фінансування всієї добудови Хмельницької АЕС.

Нагадаємо, 11 лютого Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС.

Хмельницька АЕС: терміни будівництва енергоблоків

Додамо, будівництва третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції, який наразі готовий на 80%, може завершитись за три роки, четвертого (готовність під 30%) - за чотири.

Добудова енергоблоків обійдеться Україні приблизно у 160 млрд гривень.

Перевірятиме добудовані енергоблоки МАГАТЕ, яка дуже зацікавлена у реалізації цього проєкту і запропонувала так звану консультативно-технічну місію на добудову цих блоків.

Болгарія продає Україні російські ядерні реактори

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС.

Зауважимо, Болгарія придбала російські установки для будівництва двох енергоблоків для АЕС "Белене" більше шести років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції.

Болгарія має намір продати це обладнання Україні. Переговори з цього питання тривають вже майже два роки, а парламент Болгарії зобов'язав уряд укласти угоду на суму не менше 600 мільйонів євро, саме стільки обладнання було придбано у російської компанії.

Реактори, оснащені обладнанням російського виробництва, повинні бути встановлені на третьому і четвертому енергоблоках Хмельницької АЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але неодноразово припинялося і досі не завершено.