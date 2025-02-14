Добудова ХАЕС під загрозою: Болгарія може скасувати дозвіл на продаж Україні російських реакторів

У парламенті Болгарії зареєстрований проєкт постанови про скасування дозволу на продаж Україні двох корпусів реакторів для енергоблоків Хмельницької АЕС, термін якого спливає 11 березня.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час брифінгу в парламенті, пише "Енергореформа".

Він занепокоєний тим, що як тільки Верховна Рада ухвалила закон про купівлю обладнання для ХАЕС, у Болгарії проросійські сили одразу зареєстрували проєкт закону про скасування дозволу на його передачу Україні.

Як наголосив Галущенко, через такі дії в болгарському парламенті, Україні прийдеться ще поборотися за це обладнання.

"Але ми безумовно маємо це робити. Ми зараз дуже уважно спостерігаємо за тим, що відбувається в парламенті Болгарії, щоб це рішення не було скасоване, тому що тоді ми втрачаємо цю можливість", –підкреслив міністр енергетики.

За його словами, якщо не купити російські реактори у Болгарії, то їх доведеться виготовляти з нуля, а на це піде приблизно 5 років.

"Строк виготовлення одного – 5 років. Це офіційні відповіді, які ми отримали від виробників. Тоді цей проєкт перетворюється в довгобуд, а в нашій ситуації електроенергія і ресурси потрібні негайно для відновлення", – констатував Галущенко, додавши, що все інше обладнання для ХАЕС може виготовити Україна.

Болгарія продає Україні російські ядерні реактори

Зауважимо, Болгарія придбала російські установки для будівництва двох реакторів для АЕС "Белене" більше шести років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції.

Болгарія хоче продати це обладнання Україні. Переговори про це тривають вже майже два роки, а парламент зобов'язав уряд Болгарії укласти угоду за ціною не менше 600 мільйонів євро. Саме за таку суму його придбали у російській компанії.

Реактори, обладнані устаткуванням російського виробництва, мають бути встановлені на третьому і четвертому енергоблоках ХАЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але кілька разів припинялося і досі не завершено.

Низка депутатів критикують цю покупку і навіть за їхнім позовом НАБУ відкрило справу проти НАЕК "Енергоатому" по розтраті 430 млн грн з бюджету на будівництво нових атомних блоків Хмельницької атомної електростанції.

Народні депутати подали вже 5 блокуючих постанов до законопроєкту про закупівлю російських реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС і навіть розглядають варіант із позовом до Конституційного суду.

"Купівля російського лайна у болгар"

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, говорячи про ухвалений парламентом закон, який начебто дає "зелене світло" добудові ХАЕС, зауважив, що це "абсолютно ідіотська корупційна ідея", повідомляє УНІАН.

"Що пропонується. Говорять: "Давайте купимо російське лайно, воно там є в Болгарії, Болгарія його купила за 600 мільйонів, воно валяється, його там розбирали на частини…". Але болгари розумні люди і говорять: "Ми готові це продати, але не дешевше, ніж за те, що ми купили", – сказав депутат.

Водночас, за його словами, "і ці перешкоди не зупиняли наших енергетичних реформатів, і тому вони прийшли з цією чудовою ідеєю: "А давайте купимо і будемо туди вкладати гроші для того, щоб будувати".

"Тому що, окрім купівлі, цю коробочку треба й зібрати. І це довго, дорого. Немає країни, яка це зробила менше, ніж за п’ять років. Враховуючи, скільки у нас будується Подільський міст і метро на Троєщину, м’яко кажучи, не треба очікувати, що ми будемо рекордсменами за великими проєктами", – підкреслив Железняк.

Він наголосив, що будівництво реакторів має відбуватися у два етапи.

"Перший – ми беремо гроші і купуємо російське лайно у болгар. За мінімум 600 мільйонів доларів або євро навіть, якщо бути коректним. А друге, відповідно, все це привозимо, будуємо, збираємо. Вони дозволили проводку зробити між Болгарією і Україною за гроші з бюджету, по факту… Після того все це російське лайно, воно ж і ядерні реактори, які Україна хоче купити, буде і далі знаходитись на території Болгарії, тому що парламент не дозволив почати будівництво і щось з цим робити", – зауважив Железняк.