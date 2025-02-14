Достройка ХАЭС под угрозой: Болгария может отменить разрешение на продажу Украине российских реакторов

В парламенте Болгарии зарегистрирован проект постановления об отмене разрешения на продажу Украине двух корпусов реакторов для энергоблоков Хмельницкой АЭС, срок которого истек 11 марта.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время брифинга в парламенте, пишет " Энергореформа".

Он обеспокоен тем, что, как только Верховная Рада приняла закон о покупке оборудования для ХАЭС, в Болгарии пророссийские силы сразу зарегистрировали проект закона об отмене разрешения на его передачу Украине.

Как отметил Галущенко, из-за таких действий в болгарском парламенте, Украине придется еще побороться за это оборудование.

"Но мы безусловно должны это делать. Мы сейчас очень внимательно наблюдаем за происходящим в парламенте Болгарии, чтобы это решение не было отменено, потому что тогда мы упускаем эту возможность", – подчеркнул министр энергетики.

По его словам, если не купить российские реакторы в Болгарии, то их придется производить с нуля, а на это уйдет примерно 5 лет.

"Срок изготовления одного – 5 лет. Это официальные ответы, которые мы получили от производителей. Тогда этот проект превращается в долгострой, а в нашей ситуации электроэнергия и ресурсы нужны немедленно для восстановления", – констатировал Галущенко, добавив, что все остальное оборудование для ХАЭС может производить Украина.

Болгария продает Украине российские ядерные реакторы

Отметим, что Болгария приобрела российские установки для строительства двух реакторов для АЭС "Белене" более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции.

Болгария хочет продать это оборудование Украине. Переговоры об этом продолжаются уже почти два года, а парламент обязал правительство Болгарии заключить сделку по цене не менее 600 миллионов евро. Именно за такую сумму его приобрели у российской компании.

Реакторы, оборудованные оборудованием российского производства, должны быть установлены на третьем и четвертом энергоблоках ХАЭС, строительство которых длится уже долгое время, но несколько раз прекращалось до сих пор не завершено.

Ряд депутатов критикуют эту покупку и даже по их иску НАБУ открыло дело против НАЭК "Энергоатома" по растрате 430 млн грн из бюджета на строительство новых атомных блоков для Хмельницкой АЭС.

Народные депутаты подали уже 5 блокирующих постановлений в законопроект о закупке российских реакторов у Болгарии для Хмельницкой АЭС и даже рассматривают вариант с иском в Конституционный суд.

"Покупка российского дерьма у болгар"

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, говоря о принятом парламентом законе, который якобы дает "зеленый свет" достройке ХАЭС, отметил, что это "абсолютно идиотская коррупционная идея", сообщает УНИАН.

"Что предлагается. Говорят: "Давайте купим российское дерьмо, оно там есть в Болгарии, Болгария его купила за 600 миллионов, оно валяется, его там разбирали на части…" Но болгары умные люди и говорят: "Мы готовы это продать, но не дешевле, чем за то, что мы купили", – сказал депутат.

В то же время, по его словам, "и эти препятствия не останавливали наших энергетических реформатов, поэтому они пришли с этой замечательной идеей: "А давайте купим и будем туда вкладывать деньги для того, чтобы строить".

"Потому что, кроме покупки, эту коробочку надо и собрать. И это долго, дорого. Нет страны, которая это сделала меньше, чем за пять лет. Учитывая, сколько у нас строится Подольский мост и метро на Троещину, мягко говоря, не надо ожидать, что мы будем рекордсменами по большим проектам", — подчеркнул он.

Он отметил, что строительство реакторов должно происходить в два этапа.

"Первый – мы берем деньги и покупаем российское дерьмо у болгар. За минимум 600 миллионов долларов или евро даже, если быть корректным. А второе, соответственно, все это привозим, строим, собираем. Они позволили проводку сделать между Болгарией и Украиной за деньги из бюджета, по факту…", — заметил Железняк.