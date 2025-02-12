Добудова ХАЕС: депутати заблокували законопроєкт про купівлю російських реакторів

Народні депутати подали вже 5 блокуючих постанов до законопроєкту про закупівлю російських реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС, однак через порушення регламенту Верховної Ради є варіант із позовом до Конституційного суду.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Зокрема, постанови подали народні депутати від фракції "Європейська солідарність Олексій Гончаренко, Софія Федина, Ірина Геращенко та інші.

Тому документ, який Верховна Рада ухвалила 11 лютого, не може бути підписаний спікером парламенту Русланом Стефанчуком, поки у сесійній залі не будуть відхилені всі блокуючі постанови.

"Купівля російського лайна у болгар"

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, говорячи про ухвалений парламентом закон, який начебто дає "зелене світло" добудові ХАЕС, зауважив, що це "абсолютно ідіотська корупційна ідея", повідомляє УНІАН.

"Що пропонується. Говорять: "Давайте купимо російське лайно, воно там є в Болгарії, Болгарія його купила за 600 мільйонів, воно валяється, його там розбирали на частини…". Але болгари розумні люди і говорять: "Ми готові це продати, але не дешевше, ніж за те, що ми купили", – сказав депутат.

Водночас, за його словами, "і ці перешкоди не зупиняли наших енергетичних реформатів, і тому вони прийшли з цією чудовою ідеєю: "А давайте купимо і будемо туди вкладати гроші для того, щоб будувати".

"Тому що, окрім купівлі, цю коробочку треба й зібрати. І це довго, дорого. Немає країни, яка це зробила менше, ніж за п’ять років. Враховуючи, скільки у нас будується Подільський міст і метро на Троєщину, м’яко кажучи, не треба очікувати, що ми будемо рекордсменами за великими проєктами", – підкреслив Железняк.

Він наголосив, що будівництво реакторів має відбуватися у два етапи:

"Перший – ми беремо гроші і купуємо російське лайно у болгар. За мінімум 600 мільйонів доларів або євро навіть, якщо бути коректним. А друге, відповідно, все це привозимо, будуємо, збираємо".

Утім, зазначив він, ухвалений нині закон стосується лише купівлі. Тому що держава ще не дозволила будувати енергоблоки.

"Вони дозволили проводку зробити між Болгарією і Україною за гроші з бюджету, по факту… Після того все це російське лайно, воно ж і ядерні реактори, які Україна хоче купити, буде і далі знаходитись на території Болгарії, тому що парламент не дозволив почати будівництво і щось з цим робити", – зауважив Железняк.

Закон про обладнання для ХАЕС ухвалили з порушенням регламенту

Блокуючі постанови не змінять ситуацію із законопроєктом про закупівлю обладнання для Хмельницької АЕС, однак через порушення регламенту Верховної Ради є варіант із позовом до Конституційного суду, заявила голова підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу комітету ВР з питань енергетики Інна Совсун, пише "Укрінформ".

"Я впевнена, що блокуючі постанови будуть, і так само впевнена, що вони не наберуть достатньої кількості голосів. Це об'єктивно не змінить ситуацію. Подання до Конституційного суду залишається цікавим варіантом", - сказала Совсун.

Вона наголосила, що законопроєкт про закупівлю обладнання для добудови ХАЕС приймався з очевидним порушенням регламенту. Депутатка зауважила, що у першому читанні законопроєкт мав зовсім інші положення, які не стосувалися добудови ХАЕС.

"У таких випадках є порушення регламенту й можна думати про подання на скасування закону через Конституційний суд", - вважає Совсун.

Водночас вона зауважила, що на розгляд подання потрібен буде час, і обладнання вже можуть встигнути закупити.

Болгарія продає Україні російські ядерні реактори

Зауважимо, Болгарія придбала російські установки для будівництва двох реакторів для АЕС "Белене" більше шести років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції.

Болгарія хоче продати це обладнання Україні. Переговори про це тривають вже майже два роки, а парламент зобов'язав уряд Болгарії укласти угоду за ціною не менше 600 мільйонів євро. Саме за таку суму його придбали у російській компанії.

Реактори, обладнані устаткуванням російського виробництва, мають бути встановлені на третьому і четвертому енергоблоках ХАЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але кілька разів припинялося і досі не завершено.

Як пише видання "Наші гроші", Болгарія купила ці реактори у Росії для АЕС "Белене" за приблизно 600 млн доларів (в еквіваленті). Але ціну для продажу реакторів Україні підняли до 1,1 млрд доларів.

Низка депутатів критикують цю покупку і навіть за їхнім позовом НАБУ відкрило справу проти НАЕК "Енергоатому" по розтраті 430 млн грн з бюджету на будівництво нових атомних блоків Хмельницької атомної електростанції.