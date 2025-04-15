Добудова Хмельницької АЕС: Болгарія хоче збільшити ціну за російські реактори – депутат

Переговори про закупівлю в Болгарії російських реакторів для добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції досі тривають через бажання болгарської сторони підвищити в угоді ціну закупівлі обладнання.

Про розповів народний депутат, заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Андрій Жупанин.

"Наразі з болгарською стороною все ще йдуть перемовини. Болгари поки що не підписують угоду, і одна з причин начебто в тому, що болгари сіли, подумали і вирішили підняти ціну", - наголосив нардеп.

За його словами, наразі Болгарія озвучує ціну у $700 млн, хоча раніше була домовленість про $600 млн (саме за таку ціну купували обладнання в РФ).

Як зазначив Жупанин, Україна натомість наполягає на ціні, про яку домовлялися раніше, і готова на цих умовах підписати угоду.

Крім того, НАЕК "Енергоатом" просить у Болгарії розтермінувати платіж, так як йому не потрібне все обладнання одразу, а потрібне частинами.

Жупанин констатував, що через обговорення кінцевої ціни та умов закупівлі переговори затягнулися.

Зауважимо, НАЕК "Енергоатом" планує залучити для закупівлі російських реакторів в Болгарії кредитні кошти і вже домовився з державним Sense Bank.

Болгарія продає Україні російські ядерні реактори

Зауважимо, Болгарія придбала російські установки для будівництва двох реакторів для АЕС "Белене" більше шести років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції.

Болгарія хоче продати це обладнання Україні. Переговори про це тривають вже майже два роки, а парламент зобов'язав уряд Болгарії укласти угоду за ціною не менше 600 мільйонів євро. Саме за таку суму його придбали у російській компанії.

Реактори, обладнані устаткуванням російського виробництва, мають бути встановлені на третьому і четвертому енергоблоках ХАЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але кілька разів припинялося і досі не завершено.

11 лютого Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. 13 березня він повернутий з підписом президента

За словами Жупанина, ухвалений закон погоджує лише купівлю реакторів, що обмежує вартість проєкту на цьому етапі сумою $600 млн. Подальше фінансування буде визначене окремим законопроєктом, який підготує Кабінет міністрів. Він має містити оновлене техніко-економічне обґрунтування та інформацію про джерела фінансування всієї добудови Хмельницької АЕС.

Низка депутатів критикують цю покупку і навіть за їхнім позовом НАБУ відкрило справу проти НАЕК "Енергоатому" по розтраті 430 млн грн з бюджету на будівництво нових атомних блоків Хмельницької атомної електростанції.