Достройка Хмельницкой АЭС: Болгария хочет увеличить цену за российские реакторы – депутат

Переговоры о закупке у Болгарии российских реакторов для достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции до сих пор продолжаются из-за желания болгарской стороны повысить в сделке цену закупки оборудования.

Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Андрей Жупанин.

"Сейчас с болгарской стороной все еще идут переговоры. Болгары пока не подписывают соглашение, и одна из причин вроде бы в том, что болгары сели, подумали и решили поднять цену", — подчеркнул нардеп.

По его словам, сейчас Болгария озвучивает цену в $700 млн, хотя раньше была договоренность о $600 млн (именно за такую цену покупали оборудование в РФ).

Как отметил Жупанин, Украина настаивает на цене, о которой договаривались раньше, и готова на этих условиях подписать соглашение.

Кроме того, НАЭК "Энергоатом" просит у Болгарии рассрочить платеж, так как ему не нужно все оборудование сразу, а нужно частями.

Жупанин констатировал, что из-за обсуждения конечной цены и условий закупки переговоры затянулись.

Отметим, что НАЭК "Энергоатом" планирует привлечь для закупки российских реакторов в Болгарии кредитные средства и уже договорился с государственным Sense Bank.

Болгария продает Украине российские ядерные реакторы

Отметим, что Болгария приобрела российские установки для строительства двух реакторов для АЭС "Белене" более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции.

Болгария хочет продать это оборудование Украине. Переговоры об этом продолжаются уже почти два года, а парламент обязал правительство Болгарии заключить сделку по цене не менее 600 миллионов евро. Именно за такую сумму его приобрели у российской компании.

Реакторы, оборудованные оборудованием российского производства, должны быть установлены на третьем и четвертом энергоблоках ХАЭС, строительство которых длится уже долгое время, но несколько раз прекращалось до сих пор не завершено.

11 февраля Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. 13 марта он возвращен с подписью президента.

По словам Жупанина, принятый закон согласовывает только покупку реакторов, что ограничивает стоимость проекта на этом этапе в сумме $600 млн. Дальнейшее финансирование будет определено отдельным законопроектом, подготовленным Кабинетом министров. Он должен содержать обновленное технико-экономическое обоснование и информацию об источниках финансирования всей достройки Хмельницкой АЭС.

Ряд депутатов критикуют эту покупку и даже по их иску НАБУ открыло дело против НАЭК "Энергоатома" по растрате 430 млн грн из бюджета на строительство новых атомных блоков Хмельницкой атомной электростанции.