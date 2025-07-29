Новая глава Минэнерго выступила за достройку Хмельницкой АЭС и анонсировала встречу с болгарским министром

Украине необходимо достроить энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Процесс переговоров с Болгарией по закупке двух российских реакторов продолжается, и в ближайшее время состоится встреча министров энергетики Украины и Болгарии.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на заявление главы украинского Минэнерго Светланы Гринчук, которая в июле заменила на этом посту Германа Галущенко, в интервью ведущему телемарафону "Єдині новини" Вадиму Карпьяку (до этого назначения была министром защиты окружающей среды и природных ресурсов).

"Моя позиция относительно достройки-развития Хмельницкой атомной станции. Я считаю, что это нужно делать. С какими блоками мы это будем делать – это процесс переговоров и дискуссий", – подчеркнула она.

По словам Гринчук, нужно понимать, что строительство новых атомных мощностей с нуля является достаточно длительным процессом. К примеру, производство нового блока может длиться примерно 5-7 лет. После этого следует момент его установки – это еще 3-5 лет.

Министр энергетики подтвердила, что вопрос о закупке российских реакторов не решен.

"У меня запланирована на ближайшее время встреча с болгарским министром. Мы будем обсуждать возможные дальнейшие двусторонние отношения именно по этим блокам. Если говорить о том, что это российская технология. У нас большинство блоков, работающих в Украине, - это советские блоки. Это не российская технология, это советская", - сказала она.

На замечание ведущего, что есть более новые и более безопасные технологии, Гринчук ответила, что они все безопасны. "Наши блоки тоже работают безопасно. Просто сейчас новые технологии. В чем их новизна? Она заключается в том, что они могут также балансировать систему, что они не просто производят электроэнергию, а уже 25% имеют балансирующие мощности. Или там определенный процент балансирующих мощностей", - подчеркнула министр.

Строительство энергоблоков ХАЭС

Хмельницкая АЭС находится на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. Ее строительство началось в 1981 году. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1987 году, а второй – в 2004-м. Строительство третьего и четвертого было приостановлено.

По информации "Энергоатома", третий энергоблок Хмельницкой атомной электростанции сейчас готов на 80%, а четвертый - на 25%.

В феврале 2025-го тогдашний министр энергетики Герман Галущенко оценил достройку энергоблоков ХАЭС примерно в 160 млрд гривен. Однако окончательную стоимость сложно подсчитать, поскольку смета базируется на расчетах 2018 года, а изменения валютного курса существенно повлияли на него.

О желании купить российские реакторы в Болгарии

Болгария получила два российских реактора ВВЭР–1000 в 2018 году после прекращения проекта АЭС "Белене", но​​ отказалась от строительства.

С лета 2023 года ведутся переговоры об их продаже Украине для достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые строились еще с 1980-х.

В феврале 2025 года Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии указанных реакторов. Ряд депутатов были против. В свою очередь Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает внутренним вопросом Украины решение о достройке блоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС, а его миссия состоит в соблюдении норм безопасности работы атомных станций.

Несмотря на критику, в следующем месяце президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о приобретении у Болгарии оборудования для достройки энергоблоков.

Позже стало известно, что НАЭК "Энергоатом" начал работу над договором о закупке у Болгарии российских реакторов и планирует привлечь для этого кредитные средства. В апреле народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Андрей Жупанин заявил, что переговоры до сих пор продолжаются из-за желания болгарской стороны повысить в соглашении цену закупки оборудования. По его словам, Болгария озвучила цену в $700 млн, хотя раньше была договоренность о $600 млн.

15 апреля правительство Болгарии отказалось от планов продажи Украине двух российских реакторов, отметив, что ей необходимо развивать собственную атомную энергетику, особенно учитывая рост цен на электроэнергию в мире. Тогда Галущенко заверил, что процесс переговоров с Болгарией по поводу закупки атомных реакторов блоков для ХАЭС продолжается, проект еще не отменен.