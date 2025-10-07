Отключение света и газа: Минэнерго разработало сценарии прохождения отопительного сезона на все случаи

Сценарии прохождения отопительного сезона разработаны с учетом всех вызовов, но говорить о возможности продолжительных отключений света и газа для потребителей пока рано.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила министерша энергетики Светлана Гринчук, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, говорить о том, что в Украине будут долговременные отключения света, рано.

"Мы держим ситуацию под контролем и пытаемся делать все необходимое, чтобы этого избежать. Но имеем опыт предыдущих лет, когда ситуация могла меняться каждый день. Поэтому готовы к разным, в том числе худшим вариантам", - заверила Гринчук.

Она убеждена, что совместными усилиями удастся сохранить стабильность энергосистемы и обойтись без долговременных отключений. Но все зависит от результатов атак РФ, а также от скорости обновления.

"Я не буду, как большинство экспертов перед зимой, прогнозировать, что у нас будет по 10-12-20 часов без света. Мы это слышим постоянно", - подчеркнула министерша.

Относительно возможных отключений газа потребителям она отметила, что "рассматриваются разные сценарии на разные случаи", однако выразила надежду, что не придется прибегать к худшим из них.

"Раньше мы графики отключения газа не применяли, но, используя опыт в электричестве, наработали их. Впрочем, делаем все возможное, чтобы не применять такие механизмы", - подчеркнула Гринчук.

Ранее в Минэнерго опровергли информацию, которая массово распространяется в соцсетях и Telegram-каналах о якобы введении экстренных отключений электроэнергии по всей стране.

В ведомстве подчеркнули, что правдивые графики ограничений электроснабжения, если они вводятся, публикуют исключительно официальные ресурсы облэнерго.

Россияне снова бьют по энергетике: готовиться ли украинцам к новым отключениям света

Последние массовые отключения электроэнергии страна пережила летом 2024 года. Тогда россияне уничтожили около 9 ГВт тепловой генерации, а атомные электростанции вошли в сезон ремонтов. Пик ограничений пришелся на июль, когда из-за жары потребление электроэнергии существенно выросло, а графики отключений света действовали круглосуточно, а света в домах украинцев не было 66% часов месяца.

Но, несмотря на крайне пессимистические прогнозы Зимой 2024/2025 графиков отключений для бытовых потребителей не было, поскольку поврежденную генерацию удалось частично восстановить, а также существенно увеличить импорт электроэнергии из соседних стран ЕС. К тому же блекауты стали стимулом для общин, бизнеса и населения. распределенную генерацию , менее уязвимую к российским атакам.

На фоне новых масштабных обстрелов Украины гендиректор энергокомпании гендиректор Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев заряжать павербанки и запасаться фонариками.

Однако эксперты считают, что повода для паники нет, энергосистема сейчас в значительно лучшем состоянии, чем в прошлом. И даже при негативном сценарии возвращение графиков отключений ограничения будут не столь продолжительны, как летом 2024. Подробнее об этом читайте в статье Delo.ua