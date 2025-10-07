Враг попал в энергетический объект на Черниговщине: без света осталось 61 тыс. абонентов

7 октября в Прилуцкой общине Черниговской области из-за обстрелов пострадал энергетический объект. Более 61 тыс. абонентов остались без электроснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Черниговоблэнерго".

Обстрел энергетического объекта

"Сегодня утром целью врага стала Прилуччина. Снова имеем попадание в энергетический объект. Без электроснабжения одномоментно осталось более 61 тысячи абонентов", - говорится в сообщении.

Энергетики приступили к восстановительным работам и подключают потребителей к электросети. Проводятся мероприятия по скорейшему восстановлению электроснабжения.

В пресс-службе также напоминают о правилах информационной безопасности и общих мерах предосторожности.

Добавим, ночью 6 октября россияне атаковали Ичнянскую общину Черниговской области, повлекшие попадание в объект, обеспечивающий энергоснабжение.

Также часть харьковчан остаются без света после ночной атаки дронами со стороны России. За последние дни российские обстрелы уничтожили две трансформаторные подстанции, питавшие Харьков. Это оказало серьезное влияние на мощности АО "Харьковоблэнерго".