Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

+0,11

EUR

48,27

--0,11

Наличный курс:

USD

41,30

41,20

EUR

48,70

48,50

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Враг попал в энергетический объект на Черниговщине: без света осталось 61 тыс. абонентов

свет
Обстрел энергетического объекта в Черниговской области

7 октября в Прилуцкой общине Черниговской области из-за обстрелов пострадал энергетический объект. Более 61 тыс. абонентов остались без электроснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Черниговоблэнерго".

Обстрел энергетического объекта

"Сегодня утром целью врага стала Прилуччина. Снова имеем попадание в энергетический объект. Без электроснабжения одномоментно осталось более 61 тысячи абонентов", - говорится в сообщении.

Энергетики приступили к восстановительным работам и подключают потребителей к электросети. Проводятся мероприятия по скорейшему восстановлению электроснабжения.

В пресс-службе также напоминают о правилах информационной безопасности и общих мерах предосторожности.

Добавим, ночью 6 октября россияне атаковали Ичнянскую общину Черниговской области, повлекшие попадание в объект, обеспечивающий энергоснабжение.

Также часть харьковчан остаются без света после ночной атаки дронами со стороны России. За последние дни российские обстрелы уничтожили две трансформаторные подстанции, питавшие Харьков. Это оказало серьезное влияние на мощности АО "Харьковоблэнерго".

Автор:
Ольга Опенько