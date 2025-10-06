Россияне уничтожили две трансформаторные подстанции в Харькове

За последние дни российские обстрелы уничтожили две трансформаторные подстанции, питавшие Харьков. Это оказало серьезное влияние на мощности АО "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

"И, глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны", - пишет он.

Он отметил, что ночью без электроэнергии оставались около 22 тыс. абонентов, то по состоянию на сегодняшний день – около 3,5 тыс. Благодаря круглосуточной работе энергетиков и коммунальных служб, электроснабжение постепенно возобновляется.

Городские службы продолжают ремонтировать котельные, теплосети, водопровод и восстанавливать генерацию, снабжая харьковчан светом, теплом и водой.

"Да, есть возможности города, есть ресурсы "Облэнерго", есть мощности общей энергосистемы страны - но они ограничены. И надо смотреть правде в глаза: Россия не прекратит попыток террора, она постарается и дальше лишить наших людей жизни, погрузить их в холод и тьму. (…) Поэтому надо всегда быть готовыми ко всему", - написал Тер.

Напомним, ночью 6 октября россияне атаковали Ичнянскую общину Черниговской области, повлекшие попадание в объект, обеспечивающий энергоснабжение. Также часть харьковчан остаются без света после ночной атаки дронами со стороны России.