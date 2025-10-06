Запланована подія 2

Новини
Росіяни знищили дві трансформаторні підстанції у Харкові

електроенергії
Вночі без електроенергії залишалися близько 22 тис. абонентів / Depositphotos

За останні дні російські обстріли знищили дві трансформаторні підстанції, що живили Харків. Це серйозно вплинуло на потужності АТ "Харківобленерго". 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

"І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни", - пише він.

Він зазначив, що вночі без електроенергії залишалися близько 22 тис. абонентів, то станом на зараз – близько 3,5 тис. Завдяки цілодобовій роботі енергетиків та комунальних служб, електропостачання поступово відновлюється.

Міські служби продовжують ремонтувати котельні, тепломережі, водогін та відновлювати генерацію, забезпечуючи харків’ян світлом, теплом і водою.

"Так, є можливості міста, є ресурси "Обленерго", є потужності загальної енергосистеми країни - але вони обмежені. І треба дивитися правді в очі: Росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву. (…) Тому треба завжди бути готовими до всього", - написав Терехов.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня росіяни атакували Ічнянську громаду Чернігівської області, спричинивши влучання в об'єкт, що забезпечує енергопостачання. Також частина харків’ян залишаються без світла після нічної атаки дронами з боку Росії.

Автор:
Тетяна Гойденко