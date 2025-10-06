Росія знову атакувала енергооб'єкти: влучання зафіксовані на Чернігівщині та в Харкові

Вночі 6 жовтня росіяни атакували Ічнянську громаду Чернігівської області, спричинивши влучання в об'єкт, що забезпечує енергопостачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Чернігівобленерго".

Через завдані пошкодження в районі виникли проблеми з електропостачанням.

Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, проте наголошують, що через безпекову ситуацію відновлення може зайняти певний час. Мешканців закликають набратися терпіння, оскільки докладаються всі зусилля для якнайшвидшого повернення світла.

Також на ранок 6 жовтня частина харків’ян залишаються без світла після нічної атаки дронами з боку Росії.

"Країна-агресор продовжує терористичні удари по енергетичній інфраструктурі. Минулої ночі був нанесений масований наліт безпілотниками по одному з районів Харкова", - йдеться в повідомленні "Харківобленерго".

Після покращення безпекової ситуації енергетики "Харківобленерго" негайно взялися за ліквідацію наслідків ворожого удару.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики спростували інформацію, яка масово поширюється у соцмережах і Telegram-каналах про нібито запровадження екстрених відключень електроенергії по всій країні.