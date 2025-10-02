- Категорія
Жителі прифронтових територій отримуватимуть додаткову допомогу на оплату електроенергії
З 1 жовтня українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, почали отримувати додаткові кошти для оплати електроенергії.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.
Допомога надається в рамках Програми підтримки прифронтових територій і автоматично зараховуватиметься разом із пільгами та субсидіями.
Розмір виплат:
- 432 грн на одного члена сім’ї (100 кВт•год);
- максимум — 1296 грн на домогосподарство (300 кВт•год).
Хто отримає допомогу
Отримати допомогу можуть жителі прифронтових територій, які вже користуються пільгами або житловими субсидіями.
Заявку подавати не потрібно — кошти нараховуватиме Пенсійний фонд автоматично. Виплати здійснюватимуться за рахунок держбюджету до моменту евакуації родини за межі небезпечних територій або України.
Право на допомогу втрачається у разі зміни статусу території (наприклад, якщо її визнають умовно безпечною чи тимчасово окупованою).
Окрім цього, уряд продовжив реалізацію експериментального проєкту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для побутових споживачів прифронтових областей.