Жителі прифронтових територій отримуватимуть додаткову допомогу на оплату електроенергії

З 1 жовтня українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, почали отримувати додаткові кошти для оплати електроенергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Допомога надається в рамках Програми підтримки прифронтових територій і автоматично зараховуватиметься разом із пільгами та субсидіями.

Розмір виплат:

432 грн на одного члена сім’ї (100 кВт•год);

максимум — 1296 грн на домогосподарство (300 кВт•год).

Хто отримає допомогу

Отримати допомогу можуть жителі прифронтових територій, які вже користуються пільгами або житловими субсидіями.

Заявку подавати не потрібно — кошти нараховуватиме Пенсійний фонд автоматично. Виплати здійснюватимуться за рахунок держбюджету до моменту евакуації родини за межі небезпечних територій або України.

Право на допомогу втрачається у разі зміни статусу території (наприклад, якщо її визнають умовно безпечною чи тимчасово окупованою).

Окрім цього, уряд продовжив реалізацію експериментального проєкту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для побутових споживачів прифронтових областей.