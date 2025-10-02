Запланована подія 2

Жители прифронтовых территорий получат дополнительную помощь на оплату электроэнергии

С 1 октября украинцы, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, начали получать дополнительные средства для оплаты электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Помощь оказывается в рамках Программы поддержки прифронтовых территорий и будет автоматически зачисляться вместе со льготами и субсидиями.

Размер выплат:

  • 432 грн на одного члена семьи (100 кВт•ч);
  • максимум - 1296 грн на домохозяйство (300 кВт•ч).

Кто получит помощь

Получить помощь могут жители прифронтовых территорий, уже пользующихся льготами или жилищными субсидиями.

Заявку подавать не нужно — средства будут начисляться Пенсионным фондом автоматически. Выплаты будут производиться за счет госбюджета до момента эвакуации семьи за пределы опасных территорий или Украины.

Право на помощь теряется в случае изменения статуса территории (например, если она будет признана условно безопасной или временно оккупированной).

Кроме того, правительство продолжило реализацию экспериментального проекта по распределению гуманитарной помощи, поступающего в виде сжиженного газа для бытовых потребителей прифронтовых областей.

Автор:
Татьяна Гойденко