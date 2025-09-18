Запланована подія 2

Население прифронтовых территорий будет получать гуманитарную помощь сжиженным газом

сжиженный газ
Фото: Depositphotos

Правительство продолжило реализацию экспериментального проекта по распределению гуманитарной помощи, поступающего в виде сжиженного газа для бытовых потребителей прифронтовых областей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Там напоминают, что из-за российской вооруженной агрессии и разрушения распределительных сетей в прифронтовых регионах некоторые потребители не имеют доступа к центральному тепло- и газоснабжению. Именно поэтому правительство продолжило инициативу по распределению гуманитарной помощи в виде сжиженного газа, реализованной в течение отопительного сезона 2024-2025 годов в прифронтовых территориях.

Как отмечают в Минэнерго, в этот отопительный сезон действие проекта расширено и на бытовых потребителей Запорожской области и пролонгировано до 1 мая 2026 года.

Предполагается, что в рамках проекта потребности потребителей будут обеспечиваться за счет государственных компаний, а также международных партнеров.

Напомним, правительство совместно с международными партнерами предоставит жителям прифронтовых территорий единовременную денежную помощь на приобретение твердого топлива, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Предусмотренная выплата на одно домохозяйство составляет 19400 гривен.

Автор:
Светлана Манько