Новини
Дата публікації
Населення прифронтових територій отримуватиме гуманітарну допомогу скрапленим газом

скраплений газ
Фото: Depositphotos

Уряд продовжив реалізацію експериментального проєкту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для побутових споживачів прифронтових областей.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Там нагадують, що через російську збройну агресію і руйнування розподільних мереж у прифронтових регіонах деякі споживачі не мають доступу до центрального тепло- та газопостачання.  Саме тому уряд продовжив ініціативу щодо розподілу гуманітарної допомоги у вигляді скрапленого газу, яка була реалізована протягом опалювального сезону 2024-2025 років у прифронтових територіях.

Як зауважують в Міненерго, цього опалювального сезону дію проєкту розширено і на побутових споживачів Запорізької області та пролонговано до 1 травня 2026 року.

Передбачається, що у межах проєкту потреби споживачів забезпечуватимуться за рахунок державних компаній, а також міжнародних партнерів.

Нагадаємо, уряд спільно з міжнародними партнерами надасть мешканцям прифронтових територій одноразову грошову допомогу на придбання твердого палива, щоб підготуватися до опалювального сезону. Передбачена виплата на одне домогосподарство складає 19 400 гривень.

Автор:
Світлана Манько