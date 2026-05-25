Закупку системы мониторинга энергорынка продлили до 15 июня

Линии электропередачи
Бизнес сможет покупать электричество напрямую у производителей и избежать отключений / Unsplash

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила срок приема заявок на предварительную квалификацию в рамках закупки системы надзора за энергетическими рынками Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение регулятора.

Речь идет о проекте EMSS/REMIT (Energy Market Surveillance System/Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) — система мониторинга энергетических рынков, обеспечивающая контроль за прозрачностью и добродетелью торговли энергоресурсами по европейским стандартам.

Новый дедлайн подачи заявок установлен до 15 июня 2026 года включительно. Решение принято для привлечения более широкого круга участников и предоставления дополнительного времени на подготовку документов по запросу потенциальных участников.

Покупка реализуется в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Все взаимодействие с участниками происходит через портал ECEPP, а информация о ходе процедуры также отображается в системе Prozorro в разделе международных закупок.

Также добавим, что недавно НКРЭКУ приняла изменения в постановление №352. Новые правила направлены на ускорение подключения электроустановок к сетям во время действия военного положения.

Автор:
Татьяна Гойденко