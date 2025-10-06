Россия снова атаковала энергообъекты: попадания зафиксированы на Черниговщине и в Харькове

Ночью 6 октября россияне атаковали Ичнянскую общину Черниговской области, попав в объект, обеспечивающий энергоснабжение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Черниговоблэнерго".

Из-за нанесенных повреждений в районе возникли проблемы с электроснабжением.

Энергетики уже приступили к восстановительным работам, однако отмечают, что из-за ситуации безопасности восстановление может занять определенное время. Жителей призывают набраться терпения, поскольку прилагаются все усилия для скорейшего возвращения света.

Также к утру 6 октября часть харьковчан остаются без света после ночной атаки дронами со стороны России.

"Страна-агрессор продолжает террористические удары по энергетической инфраструктуре. Прошлой ночью был нанесен массированный налет беспилотниками по одному из районов Харькова", - говорится в сообщении "Харьковоблэнерго".

После улучшения ситуации с безопасностью энергетики "Харьковоблэнерго" немедленно приступили к ликвидации последствий вражеского удара.

Напомним, в Министерстве энергетики опровергли информацию, которая массово распространяется в соцсетях и Telegram-каналах о якобы введении экстренных отключений электроэнергии по всей стране.