Украинцев предупредили о распространении дезинформации об экстренных отключениях света по всем областям

В Министерстве энергетики Украины опровергли информацию, которая массово распространяется в соцсетях и Telegram-каналах о якобы введении экстренных отключений электроэнергии по всей стране.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба. Минэнерго.

Там заметили, что фейковые сообщения часто сопровождаются поддельными графиками для разных городов и использованием логотипа министерства.

"Если вы видите сообщение об отключении света с призывом подписаться на неизвестный Telegram-канал для получения деталей – это признак обмана и, вероятно, часть российской информационно-психологической операции", - подчеркнули в Минэнерго.

Там отметили, что таким образом мошенники пытаются увеличить аудиторию своих каналов, распространяя ложную информацию.

В Минэнерго подчеркнули, что правдивые графики ограничений электроснабжения, если они вводятся, публикуют исключительно официальные ресурсы облэнерго.

"Чтобы не стать жертвой дезинформации, призываем доверять только проверенным источникам. Всегда проверяйте информацию на официальных страницах НЭК "Укрэнерго", Минэнерго и облэнерго в вашем регионе", - подытожили в ведомстве.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной и контролируемой.

Атаки на энергетическую инфраструктуру

В ночь на воскресенье, 5 октября, российская оккупационная армия совершила массированную комбинированную атаку на газовую инфраструктуру, поразив гражданские объекты, которые снабжают украинцев газом в отопительный период, сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Он подчеркнул, что эти объекты не имеют никакого военного значения, а их единственная функция – снабжение газа населением.

В ночь на 4 октября в результате атаки на объекты энергетической инфраструктуры пострадала Черниговская область. Аварийные отключения электроэнергии затронули около 50 тысяч потребителей.

3 октября российские войска совершили массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под удар попали объекты газотранспортной системы и газодобычи, в частности, на Харьковщине и Полтавщине. В результате попаданий и падения обломков повреждены энергообъекты и частное домовладение.

Россияне снова бьют по энергетике: готовиться ли украинцам к новым отключениям света

Последние массовые отключения электроэнергии страна пережила летом 2024 года. Тогда россияне уничтожили около 9 ГВт тепловой генерации, а атомные электростанции вошли в сезон ремонтов. Пик ограничений пришелся на июль, когда из-за жары потребление электроэнергии существенно выросло, а графики отключений света действовали круглосуточно, а света в домах украинцев не было 66% часов месяца.

Но, несмотря на крайне пессимистические прогнозы Зимой 2024/2025 графиков отключений для бытовых потребителей не было, поскольку поврежденную генерацию удалось частично восстановить, а также существенно увеличить импорт электроэнергии из соседних стран ЕС. К тому же блекауты стали стимулом для общин, бизнеса и населения. распределенную генерацию , менее уязвимую к российским атакам.

На фоне новых масштабных обстрелов Украины гендиректор энергокомпании гендиректор Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев заряжать павербанки и запасаться фонариками.

Однако эксперты считают, что повода для паники нет, энергосистема сейчас в значительно лучшем состоянии, чем в прошлом. И даже при отрицательном сценарии возвращение графиков отключений ограничения будут не столь длительными, как летом 2024. Подробнее об этом читайте в статье Delo.ua.