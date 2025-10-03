Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі України ракетами і дронами: пошкоджені об’єкти енергетики та ГТС

3 жовтня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Під удар потрапили об’єкти газотранспортної системи та газовидобутку, зокрема на Полтавщині. Внаслідок влучань і падіння уламків пошкоджено енергооб’єкти та приватне домоволодіння.

В ДТЕК додали, що вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру "Нафтогазу" дронами і ракетами.

"Внаслідок атаки робота ряду об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, ворог здійснив масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури.

"Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих", – повідомили у Полтавській ОВА.

Також вночі російські війська обстріляли сільськогосподарське підприємство в Нововодолазькій громаді Харківської області. Унаслідок ворожої атаки загинули 13 тисяч свиней.