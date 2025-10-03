Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
На Харківщині загинуло 13 000 свиней внаслідок удару дронів по сільгосппідприємству (ФОТО)

війна
Фото: ДСНС

Російські війська обстріляли сільськогосподарське підприємство в Нововодолазькій громаді Харківської області. Унаслідок ворожої атаки загинули 13 тисяч свиней.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в ДСНС України.

На місці російського удару виникла масштабна пожежа: горіли вісім будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м. Також поранень зазнав працівник підприємства

До ліквідації наслідків обстрілів залучали 32 рятувальників, зокрема піротехніків та офіцера-рятувальника громади, та дев’ять одиниць техніки ДСНС.

Автор:
Світлана Манько