На Харківщині загинуло 13 000 свиней внаслідок удару дронів по сільгосппідприємству (ФОТО)
Російські війська обстріляли сільськогосподарське підприємство в Нововодолазькій громаді Харківської області. Унаслідок ворожої атаки загинули 13 тисяч свиней.
Як пише Delo.ua, про це повідомили в ДСНС України.
На місці російського удару виникла масштабна пожежа: горіли вісім будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м. Також поранень зазнав працівник підприємства
До ліквідації наслідків обстрілів залучали 32 рятувальників, зокрема піротехніків та офіцера-рятувальника громади, та дев’ять одиниць техніки ДСНС.