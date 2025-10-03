В Харьковской области погибли 13 000 свиней в результате удара дронов по сельхозпредприятию (ФОТО)

Российские войска обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Нововодолажской общине Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли 13 тысяч свиней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

На месте российского удара возник масштабный пожар: горели восемь построек для содержания свиней на общей площади 13,6 тыс. кв. м. Также ранения получил работник предприятия

К ликвидации последствий обстрелов привлекали 32 спасателя, в том числе пиротехники и офицера-спасателя общины, и девять единиц техники ГСЧС.

Подробности

Как сообщил глава Нововодолажской общины Александр Есин, россияне атаковали предприятие в селе Новоселовцы в 01:15.

В комментарии " Общественному " Есин рассказал, что это был свинокомплекс, рассчитанный на 15 тысяч голов скота.

"Около 13 тысяч свиней погибли, живыми на ферме остались около 10% животных. На территории фермерского хозяйства было около 10 старых бетонных свинарников, еще с советских времен. Были целенаправленно по свинарникам — по некоторым из них беспилотники ударили трижды. Из 10 свинарников головы восемь полностью выпали.

Массированная атака началась около 01:15 ночи, вторая волна - через полтора-два часа. В общей сложности по фермерскому хозяйству попали около 20 "дронов". Могло быть еще больше, но многие избивали силы ПВО.

О 41-летнем жителе Новоселовки Нововодолажской общины, обратившемся за медицинской помощью из-за ударов РФ, утром 3 октября сообщал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.