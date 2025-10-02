Армія РФ вдарила по депо в Одесі та залізниці на Сумщині (ФОТО)

Уночі 2 жовтня російські війська атакували депо "Укрзалізниці" в Одесі. Унаслідок атаки поранень зазнав машиніст. Також була атакована залізнична інфраструктура в Конотопі Сумської області.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, машиніст поїзда зазнав осколкового поранення, йому надають всю необхідну допомогу.

Також ворог атакував залізничну інфраструктуру в Конотопі Сумської області. Як повідомив Кулеба, поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень. Станом на ранок всі вони продовжили рух, а контактна мережа — заживлена.

Через російську атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою.

Як повідомляли в "Укрзалізниці", затримуються такі поїзди:

Київ — Суми (+02:57);

Київ — Шостка (+01:05);

Шостка — Київ (+03:30);

Суми — Львів (+01:40).

Росія застосовує нову тактику ударів по ключових вузлах "Укрзалізниці"

Росія з літа 2025 року почала застосовувати нову тактику ударів по ключових вузлах української залізниці ударними дронами. РФ атакує електричні підстанції та іншу залізничну інфраструктуру в середньому шістьма-сімома "шахедами" майже щоночі.

Наразі атаки на залізничну інфраструктуру посилилися, що призводить до регулярних затримок пасажирських поїздів.

Так, 30 вересня росіяни двічі за добу нанесли удари по залізничній інфраструктурі Чернігівської області. Внаслідок влучань було знеструмлено окремі ділянки залізниці.

25 вересня повідомлялося про те, що внаслідок російських ударів по Миколаївській та Кіровоградській областях було знеструмлено окремі ділянки залізниці.