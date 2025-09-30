Запланована подія 2

Армія РФ двічі обстріляла залізничну інфраструктури на Чернігівщині: як змінився рух поїздів

Росіяни двічі за добу нанесли удари по залізничній інфраструктурі Чернігівської області. Внаслідок влучань було знеструмлено окремі ділянки залізниці. Рух низки поїздів затримується, особливо потяг за маршрутом Суми - Львів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Рух на ніжинському напрямку протягом дня забезпечується за допомогою резервних тепловозів, що збільшує час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки", — заявили в УЗ після нічного обстрілу.

Пізніше в "Укрзалізниці" повідомили, що після повторного обстрілу, усі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться під резервними тепловозами, а отже - із затримками.

Наразі найбільш значуще відхилення від графіка має поїзд №143 Суми - Львів із затримкою у 7 годин. У зворотному напрямку поїзд №144 Львів - Суми також вирушить із запізненням.

"Заздалегідь приносимо вибачення за всі вимушені затримки, будемо їх скорочувати, а також - вже традиційно - потурбуємось про безпечні пересадки", — заявили в компанії.

Нагадаємо, уночі 23 вересня російські війська атакували дронами залізничну інфраструктуру у Кіровоградській області. Через ворожу атаку затримувався рух 5 поїздів.

25 вересня повідомлялося про те, що внаслідок російських ударів по Миколаївській та Кіровоградській областях було знеструмлено окремі ділянки залізниці.

Автор:
Тетяна Ковальчук