Армия РФ дважды обстреляла железнодорожную инфраструктуру на Черниговщине: как изменилось движение поездов

Россияне дважды в сутки нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Черниговской области. В результате попадания были обесточены отдельные участки железной дороги. Движение ряда поездов задерживается, особенно поезд по маршруту Сумы – Львов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Движение на нежинском направлении в течение дня обеспечивается с помощью резервных тепловозов, что увеличивает время в пути для рейсов из Чернигова, Сум и Шостки", - заявили в УЗ после ночного обстрела.

Позже в "Укрзализныце" сообщили, что после повторного обстрела все поезда сумского и черниговского направлений будут двигаться под резервными тепловозами, а следовательно - с задержками.

Сейчас наиболее значимое отклонение от графика поезд №143 Сумы - Львов с задержкой в 7 часов. В обратном направлении поезд №144 Львов – Сумы также отправится с опозданием.

"Заранее приносим извинения за все вынужденные задержки, будем их сокращать, а также – уже традиционно – позаботимся о безопасных пересадках", – заявили в компании.

Напомним, ночью 23 сентября российские войска атаковали дронами железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области. Из-за вражеской атаки задерживалось движение 5 поездов.

25 сентября сообщалось о том, что в результате российских ударов по Николаевской и Кировоградской областях были обесточены отдельные участки железной дороги.