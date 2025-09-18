"Укрзализныця" возобновила движение поездов после обстрела: какой график

"Укрзализныця" возобновила питание на поврежденном участке железной дороги после ночного вражеского обстрела. Все поезда уже курсируют по стандартному графику, хотя четыре обратных рейса еще следуют с задержками более часа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Восстановление движения поездов

Ситуация с отдельными поездами:

Поезд №32 Перемышль – Запорожье. Сегодня будет курсировать только в Днепр и прибудет ориентировочно в 20:00. Пассажиров, следующих дальше в Запорожье, доставят отдельными вагонами после полной пересадки.

Сегодня будет курсировать только в Днепр и прибудет ориентировочно в 20:00. Пассажиров, следующих дальше в Запорожье, доставят отдельными вагонами после полной пересадки. Поезд №38 Запорожье – Киев. Часть вагонов не успевает прибыть в Запорожье из-за задержки, вызванной атакой. Чтобы рейс не задерживался на станции отправки, к поезду будут добавлены резервные вагоны для перевозки пассажиров в Днепр. Там они будут пересаживаться в свои вагоны после прицепа к поезду №38.

Железнодорожники работают над тем, чтобы все поезда как можно быстрее вышли на стандартный график движения, отмечает пресс-служба.

Напомним, в ночь на 17 сентября в результате атаки страны-агрессора РФ была повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за обесточивания задерживаются более 40 поездов как международного, так и местного назначения.