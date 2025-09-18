Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,19

+0,02

EUR

48,77

+0,12

Наличный курс:

USD

41,25

41,16

EUR

48,86

48,68

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" возобновила движение поездов после обстрела: какой график

Укрзализныця
Фото: УЗ

"Укрзализныця" возобновила питание на поврежденном участке железной дороги после ночного вражеского обстрела. Все поезда уже курсируют по стандартному графику, хотя четыре обратных рейса еще следуют с задержками более часа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Восстановление движения поездов

Ситуация с отдельными поездами:

  • Поезд №32 Перемышль – Запорожье. Сегодня будет курсировать только в Днепр и прибудет ориентировочно в 20:00. Пассажиров, следующих дальше в Запорожье, доставят отдельными вагонами после полной пересадки.
  • Поезд №38 Запорожье – Киев. Часть вагонов не успевает прибыть в Запорожье из-за задержки, вызванной атакой. Чтобы рейс не задерживался на станции отправки, к поезду будут добавлены резервные вагоны для перевозки пассажиров в Днепр. Там они будут пересаживаться в свои вагоны после прицепа к поезду №38.

Железнодорожники работают над тем, чтобы все поезда как можно быстрее вышли на стандартный график движения, отмечает пресс-служба.

Напомним, в ночь на 17 сентября в результате атаки страны-агрессора РФ была повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за обесточивания задерживаются более 40 поездов как международного, так и местного назначения.

Автор:
Ольга Опенько