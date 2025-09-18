"Укрзалізниця" відновила рух поїздів після обстрілу: який графік

“Укрзалізниця” відновила живлення на пошкодженій ділянці залізниці після нічного ворожого обстрілу. Всі поїзди вже курсують за стандартним графіком, хоча чотири зворотні рейси ще прямують із затримками понад годину.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Відновлення руху поїздів

Ситуація з окремими поїздами:

Поїзд №32 Перемишль – Запоріжжя. Сьогодні курсуватиме лише до Дніпра та прибуде орієнтовно о 20:00. Пасажирів, які прямують далі до Запоріжжя, доставлять окремими вагонами після повної пересадки.

Сьогодні курсуватиме лише до Дніпра та прибуде орієнтовно о 20:00. Пасажирів, які прямують далі до Запоріжжя, доставлять окремими вагонами після повної пересадки. Поїзд №38 Запоріжжя – Київ. Частина вагонів не встигає прибути до Запоріжжя через затримку, спричинену атакою. Щоб рейс не затримувався на станції відправки, до поїзда додадуть резервні вагони для перевезення пасажирів до Дніпра. Там вони пересідатимуть у свої вагони після причепки до поїзда №38.

Залізничники працюють над тим, щоб усі поїзди якнайшвидше вийшли на стандартний графік руху, наголошує пресслужба.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня внаслідок атаки країни-агресора РФ було пошкоджено залізничну інфраструктуру.Через знеструмлення затримуються понад 40 потягів як міжнародного, так і місцевого призначення.