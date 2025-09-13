"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Кременчук – Київ

"Укрзалізниця" запустила додатковий поїзд №795/796 сполученням Кременчук – Київ. Він курсуватиме у вересні та жовтні 2025 року у такі дати: 23, 25, 26, 29 і 30 вересня, а також 2, 3, 6, 7, 9, 10 та 13 жовтня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.

З Кременчука поїзд вирушатиме о 06:00 та прибуватиме до столиці об 11:28. У зворотному напрямку з Києва він відправлятиметься о 12:33 та прибуватиме до Кременчука о 18:04.

Поїзд зупинятиметься на станціях Знам’янка, ім. Тараса Шевченка, Корсунь-Шевченківський, а також на станції Видубичі-Трипільські у Києві.

У складі курсуватимуть купейні та плацкартні вагони, які облаштовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць. Пасажирам радять звертати увагу на відповідні позначки під час оформлення квитків.

Придбати квитки можна на офіційному сайті УЗ, у застосунку та у залізничних касах вокзалів.

Окрім цього, щоб задовільнити попит пасажирів, “Укрзалізниця” призначає курсування трьох додаткових поїздів, які з’єднають сполученням Київ та Одесу зі Львовом.