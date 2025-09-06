Запланована подія 2

З Ужгорода в Європу: відкрито продаж квитків на прямі поїзди до Відня, Братислави та Будапешта

залізнична станція Ужгород
З Ужгорода тепер можна дістатись до столиць трьох країн ЄС. / Вікіпедія

З 12 вересня 2025 року "Укрзалізниця" запускає прямі міжнародні залізничні рейси з Ужгорода до столиць Європейського Союзу. Нові маршрути забезпечать пряме сполучення з Братиславою (Словаччина), Будапештом (Угорщина) та Віднем (Австрія).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Це стало можливим завдяки введенню в експлуатацію нової 22-кілометрової ділянки євроколії стандарту 1435 мм між Чопом та Ужгородом.

Розклад руху поїздів:

  • №961/618 Ужгород — Братислава. Відправлення з Ужгорода о 8:09, прибуття до Братислави о 18:33; 
  • №617/964 Братислава — Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35; 
  • №146 Ужгород — Будапешт — Відень. Відправлення з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20; 
  • №143 Відень — Будапешт — Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода — о 22:35.

Продаж квитків було відкрито 5 вересня. Їх можна придбати через застосунок і сайт booking.uz.gov.ua, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.

Як зазначили в "Укрзалізниці", з введенням нового розкладу в грудні передбачено зручні стиковки з внутрішніми поїздами, зокрема нічними. Це дозволить, наприклад, виїхати ввечері з Києва, вранці прибути до Ужгорода та без пересадок продовжити подорож європейським поїздом.

Нагадаємо, 5 вересня відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп. Надалі планують продовжити будівництво колії до Львова та розвивати інші маршрути

Автор:
Тетяна Ковальчук