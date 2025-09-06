Из Ужгорода в Европу: открыта продажа билетов на прямые поезда в Вену, Братиславу и Будапешт

С 12 сентября 2025 года "Укрзализныця" запускает прямые международные железнодорожные рейсы из Ужгорода в столицы Европейского Союза. Новые маршруты обеспечат прямое сообщение с Братиславой (Словакия), Будапештом (Венгрия) и Веной (Австрия).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию нового 22-километрового участка европути стандарта 1435 мм между Чопом и Ужгородом.

Расписание поездов:

№961/618 Ужгород - Братислава. Отправление из Ужгорода в 8:09, прибытие в Братиславу в 18:33;

№617/964 Братислава — Ужгород будет отправляться из Братиславы в 11:27, прибытие в Ужгород 22:35;

№146 Ужгород - Будапешт - Вена. Отправление из Ужгорода в 8:09, прибытие в Будапешт в 14:20, прибытие в Вену в 17:20;

№143 Вена — Будапешт — Ужгород отправится из Вены в 10:42, прибудет в Будапешт в 13:19 и в Ужгород — в 22:35.

Продажа билетов была открыта 5 сентября. Их можно приобрести через приложение и сайт booking.uz.gov.ua, а также на сайтах венгерских и словацких железных дорог.

Как отметили в "Укрзализныце", с введением нового расписания в декабре предусмотрены удобные стыковки с внутренними поездами, в том числе ночными. Это позволит, например, уехать вечером из Киева, утром прибыть в Ужгород и без пересадок продолжить поездку европейским поездом.

Напомним, 5 сентября состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп. В дальнейшем планируют продолжить строительство пути во Львов и развивать другие маршруты