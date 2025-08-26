"Укрзализныця" фиксирует постепенное снижение спроса на билеты

За прошедшую неделю "Укрзализныця" перевезла 639 701 пассажир. Это на 23 700 больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Но сейчас спрос на перевозку снижается

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Чтобы перевезти 639 тыс. человек, понадобилось бы более 12 700 автобусов на 50 мест, и все они должны быть в пути одновременно!» - отметили в УЗ, объясняя масштабы перевозок.

Вместе с тем сейчас спрос снизился, в частности, на поезда во Львов и Днепр.

"Спрос понемногу снижается - так, например, на самое популярное направление Киев - Львов на прошлой неделе мы фиксировали 128 000 запросов в приложении - против 151 тыс. запросов на позапрошлой неделе", - сообщили в УЗ.

Там добавили, что благодаря оборотным рейсам могут предложить больше мест на популярные направления, например во Львов и Днепр.

Напомним, украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении. " Укрзализныця" предоставила официальные разъяснения по поводу причин ситуации и дала несколько полезных советов.

Также "Укрзализныця" назначает 5 дополнительных поездов, которые будут курсировать в разные уголки Украины.