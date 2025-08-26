"Укрзалізниця" фіксує поступове зниження попиту на квитки

За минулий тиждень “Укрзалізниця” перевезла 639 701 пасажира. Це на 23 700 більше, ніж за аналогічний період минулого року. Але наразі попит на перевезення знижується

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Аби перевезти 639 тис. людей, знадобилось би понад 12 700 автобусів на 50 місць, і всі вони мали б бути в дорозі одночасно!" - зауважили в УЗ, пояснюючи масштаби перевезень.

Разом із тим зараз попит знизився, зокрема на потяги до Львова та Дніпра.

"Попит потроху знижується — так, наприклад, на найпопулярніший напрямок Київ - Львів минулого тижня ми фіксували 128 000 запитів у застосунку — проти 151 тис. запитів на позаминулому тижні", - повідомили в УЗ.

Там додали, що завдяки оборотним рейсам також можуть запропонувати більше місць на популярні напрямки, наприклад до Львова та Дніпра.

Нагадаємо, українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку. "Укрзалізниця" надала офіційні роз’яснення щодо причин ситуації та дала кілька корисних порад.

Також “Укрзалізниця” призначає 5 додаткових поїздів, які курсуватимуть у різні куточки України.