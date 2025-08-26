Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

+0,15

EUR

48,47

+0,56

Готівковий курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,44

48,27

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" фіксує поступове зниження попиту на квитки

Укрзалізниця, квитки
Зловити квитки стало легше: Укрзалізниця заявила про зниження попиту / facebook

За минулий тиждень “Укрзалізниця” перевезла 639 701 пасажира. Це на 23 700 більше, ніж за аналогічний період минулого року. Але наразі попит на перевезення знижується

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Аби перевезти 639 тис. людей, знадобилось би понад 12 700 автобусів на 50 місць, і всі вони мали б бути в дорозі одночасно!" - зауважили в УЗ,  пояснюючи масштаби перевезень.

Фото 2 — "Укрзалізниця" фіксує поступове зниження попиту на квитки

Разом із тим зараз попит знизився, зокрема на потяги до Львова та Дніпра.

"Попит потроху знижується — так, наприклад, на найпопулярніший напрямок Київ - Львів минулого тижня ми фіксували 128 000 запитів у застосунку — проти 151 тис. запитів на позаминулому тижні", - повідомили в УЗ.

Фото 3 — "Укрзалізниця" фіксує поступове зниження попиту на квитки

Там додали, що завдяки оборотним рейсам також можуть запропонувати більше місць на популярні напрямки, наприклад до Львова та Дніпра.

Нагадаємо, українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку. "Укрзалізниця" надала офіційні роз’яснення щодо причин ситуації та дала кілька корисних порад.

Також “Укрзалізниця” призначає 5 додаткових поїздів, які курсуватимуть у різні куточки України.  

Автор:
Світлана Манько