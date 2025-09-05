Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,35

--0,02

EUR

48,13

--0,07

Наличный курс:

USD

41,30

41,25

EUR

48,44

48,25

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине запустили первую евроколею: поезда из Ужгорода будут курсировать в Братиславу, Вену и Будапешт

вокзал
5 сентября состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп / Офис президента

Ужгород стал первым областным центром, который будет соединен с Братиславой, Кошицами, Будапештом и Веной благодаря новому железнодорожному пути, который является частью европейской сети. 5 сентября состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства принял участие в открытии нового железнодорожного пути Ужгород — Чоп. На Ужгородском железнодорожном вокзале он поздравил и поблагодарил железнодорожников за реализацию этого проекта.

Президент подчеркнул, что даже во время войны реализуются проекты, объединяющие Украину с Европой, и поблагодарил железнодорожников и международных партнеров.

"Впереди еще много работы - строительство европути во Львов, также продолжается развитие железнодорожного сообщения на других направлениях. Это очень важно, что во время войны, несмотря на все вызовы, мы делаем объединяющие проекты", - отметил он.

В дальнейшем планируют продолжить строительство пути во Львов и развивать другие маршруты. Новым путём поезда поедут в Европу уже 12 сентября.

Фото 2 — В Украине запустили первую евроколею: поезда из Ужгорода будут курсировать в Братиславу, Вену и Будапешт

По данным Минразвития, новый участок протяженностью 22 километра стал первым проектом европути такого масштаба в истории независимой Украины. Общая стоимость строительства составила 1,3 млрд грн, из которых половина профинансирована на средства гранта ЕС в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF), а еще 50% — кредит Европейского инвестиционного банка.

Восстановление европути из Чопа в Ужгород

О восстановлении узкого пути из Чопа в Ужгород, который в свое время демонтировали, заговорили еще в 2020 году и даже заложили финансирование на проектирование и начало работ по восстановлению европути шириной 1435 мм от станции Чоп в Ужгород в бюджете на 2021 год.

О том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще 21 мая 2022 года.

Реализация этого проекта позволит создать в Ужгороде транспортный хаб, для пересадки с пассажирских поездов из разных уголков Украины, которые едут по широкому пути (1520 мм), на поезда европейского пути (1435 мм) – в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию, Австрию и другие страны Европы. Денис Шмигаль оценивал стоимость проекта в 5 млн. грн.

В апреле 2024 года в Закарпатье с участием премьера Дениса Шмыгаля и главы Укрзализныци Евгения Лященко смонтировали первый символический   прогон длиной 20 м европути между Чопом и Ужгородом .

Строительство пути Чоп – Ужгород стало первым этапом масштабной интеграции украинской железной дороги в европейскую сеть.

Автор:
Татьяна Бессараб