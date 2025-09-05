В Украине запустили первую евроколею: поезда из Ужгорода будут курсировать в Братиславу, Вену и Будапешт

Ужгород стал первым областным центром, который будет соединен с Братиславой, Кошицами, Будапештом и Веной благодаря новому железнодорожному пути, который является частью европейской сети. 5 сентября состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства принял участие в открытии нового железнодорожного пути Ужгород — Чоп. На Ужгородском железнодорожном вокзале он поздравил и поблагодарил железнодорожников за реализацию этого проекта.

Президент подчеркнул, что даже во время войны реализуются проекты, объединяющие Украину с Европой, и поблагодарил железнодорожников и международных партнеров.

"Впереди еще много работы - строительство европути во Львов, также продолжается развитие железнодорожного сообщения на других направлениях. Это очень важно, что во время войны, несмотря на все вызовы, мы делаем объединяющие проекты", - отметил он.

В дальнейшем планируют продолжить строительство пути во Львов и развивать другие маршруты. Новым путём поезда поедут в Европу уже 12 сентября.

По данным Минразвития, новый участок протяженностью 22 километра стал первым проектом европути такого масштаба в истории независимой Украины. Общая стоимость строительства составила 1,3 млрд грн, из которых половина профинансирована на средства гранта ЕС в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF), а еще 50% — кредит Европейского инвестиционного банка.

Восстановление европути из Чопа в Ужгород

О восстановлении узкого пути из Чопа в Ужгород, который в свое время демонтировали, заговорили еще в 2020 году и даже заложили финансирование на проектирование и начало работ по восстановлению европути шириной 1435 мм от станции Чоп в Ужгород в бюджете на 2021 год.

О том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще 21 мая 2022 года.

Реализация этого проекта позволит создать в Ужгороде транспортный хаб, для пересадки с пассажирских поездов из разных уголков Украины, которые едут по широкому пути (1520 мм), на поезда европейского пути (1435 мм) – в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию, Австрию и другие страны Европы. Денис Шмигаль оценивал стоимость проекта в 5 млн. грн.

В апреле 2024 года в Закарпатье с участием премьера Дениса Шмыгаля и главы Укрзализныци Евгения Лященко смонтировали первый символический прогон длиной 20 м европути между Чопом и Ужгородом .

Строительство пути Чоп – Ужгород стало первым этапом масштабной интеграции украинской железной дороги в европейскую сеть.