"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Кременчуг – Киев

"Укрзализныця" запустила дополнительный поезд №795/796 сообщением Кременчуг – Киев. Он будет курсировать в сентябре и октябре 2025 года в следующие даты: 23, 25, 26, 29 и 30 сентября, а также 2, 3, 6, 7, 9, 10 и 13 октября.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УЗ .

Из Кременчуга поезд отправляется в 06:00 и прибывает в столицу в 11:28. В обратном направлении из Киева он будет отправляться в 12:33 и прибывать в Кременчуг в 18:04.

Поезд будет останавливаться на станциях Знаменка, им. Тараса Шевченко, Корсунь-Шевченковский, а также на станции Выдубичи-Трипольские в Киеве.

В составе будут курсировать купейные и плацкартные вагоны, обустроенные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест. Пассажирам советуют обращать внимание на соответствующие отметки при оформлении билетов.

Купить билеты можно на официальном сайте УЗ, в приложении и в железнодорожных кассах вокзалов.

Кроме того, чтобы удовлетворить спрос пассажиров, "Укрзализныця" назначает курсирование трех дополнительных поездов, которые соединят сообщением Киев и Одессу со Львовом.

Автор:
Татьяна Гойденко