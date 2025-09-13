- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Кременчуг – Киев
"Укрзализныця" запустила дополнительный поезд №795/796 сообщением Кременчуг – Киев. Он будет курсировать в сентябре и октябре 2025 года в следующие даты: 23, 25, 26, 29 и 30 сентября, а также 2, 3, 6, 7, 9, 10 и 13 октября.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УЗ .
Из Кременчуга поезд отправляется в 06:00 и прибывает в столицу в 11:28. В обратном направлении из Киева он будет отправляться в 12:33 и прибывать в Кременчуг в 18:04.
Поезд будет останавливаться на станциях Знаменка, им. Тараса Шевченко, Корсунь-Шевченковский, а также на станции Выдубичи-Трипольские в Киеве.
В составе будут курсировать купейные и плацкартные вагоны, обустроенные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест. Пассажирам советуют обращать внимание на соответствующие отметки при оформлении билетов.
Купить билеты можно на официальном сайте УЗ, в приложении и в железнодорожных кассах вокзалов.
Кроме того, чтобы удовлетворить спрос пассажиров, "Укрзализныця" назначает курсирование трех дополнительных поездов, которые соединят сообщением Киев и Одессу со Львовом.