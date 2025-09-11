"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда: детали

Чтобы удовлетворить спрос пассажиров, Укрзализныця назначает курсирование трех дополнительных поездов, которые соединят сообщением Киев и Одессу со Львовом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Дополнительные поезда

Отмечается, что на маршруты выедут поезда:

№ 168/167 Львов – Одесса: отправление из Львова и Одессы – 14 и 21 сентября.

№ 243/244 Киев – Львов: отправление из Киева и Львова – 14, 19, 20, 21, 26, 27 сентября.

№ 289/290 Киев – Львов: отправление из Киева и Львова – 28 сентября.

Расписание и билеты

В УЗ отмечают, что по маршруту будут курсировать купейные вагоны, адаптированные для дневных поездок в сидячем формате.

При покупке билетов пассажирам советуют внимательно просматривать схему расположения мест: нечетные номера – места у окна, четные номера – места ближе к проходу.

Актуальное расписание поездов с датами, периодичностью курсирования и промежуточными остановками можно посмотреть на официальном сайте "Укрзализныци".

Продажа билетов открыта в мобильном приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Также "Укрзализныця" назначает 5 дополнительных поездов, которые будут курсировать в разные уголки Украины.

Напомним, украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении. " Укрзализныця" предоставила официальные разъяснения по поводу причин ситуации и дала несколько полезных советов.