Правительство усиливает подготовку инвестпроектов в транспорте и энергетике

Межведомственная рабочая группа утвердила распределение инвестиционных проектов по подготовке по международным стандартам и определила следующий перечень инициатив для дальнейшего отбора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Какие проекты получат финансирование

Межведомственная рабочая группа (МРГ) утвердила распределение инвестиционных проектов для их дальнейшей подготовки по международным стандартам и объявила о старте подготовки к отбору новых инициатив на следующих этапах.

Решения, принятые на 7-м заседании МРГ, направлены на повышение качества подготовки проектов в транспортном, энергетическом и экологическом секторах до уровня, отвечающего требованиям международных финансовых институтов.

Утверждены перечни проектов

В рамках заседания были согласованы два стратегических перечня проектов из Единого проектного портфеля (ЕПП):

1. Список для подготовки: В него включены 6 проектов, которые официально закреплены по программам Ukraine Government PPF и Ukraine FIRST. В частности, 4 проекта касаются транспортной отрасли, по одному – энергетики и муниципальной инфраструктуры и услуг.

2. Рекомендуемый список для дальнейшего распределения: В этот список вошли 7 проектов, которые будут переданы для дальнейшего распределения между PPF-программами. Среди них - 4 транспортных проекта, 2 проекта в сфере окружающей среды и 1 энергетический проект.

Также МРГ согласовала переход к третьему уровню отбора проектов в соответствии с обновленными методическими рекомендациями (приказ Минэкономики № 4901).

Подготовка к дальнейшему отбору проектов в рамках секторальных портфелей публичных инвестиций, охватывающих государственный, региональный и местный уровни, будет осуществляться Министерством экономики совместно с Офисом реформ Кабинета Министров.

Справочно

Межведомственная рабочая группа (МРГ), в состав которой входят Министерство экономики, Министерство финансов и Министерство развития, работает с 2025 года. Она координирует подходы к управлению публичными инвестициями, принимает общие решения и формирует единую стратегию развития реформы.

Деятельность группы направлена на создание прозрачного и эффективного механизма подготовки приоритетных проектов восстановления Украины.