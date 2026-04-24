Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,69

51,47

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство усиливает подготовку инвестпроектов в транспорте и энергетике

отчеты, документы, лупа, калькулятор
Единый проектный портфель: какие проекты отобрали в Украине / Freepik

Межведомственная рабочая группа утвердила распределение инвестиционных проектов по подготовке по международным стандартам и определила следующий перечень инициатив для дальнейшего отбора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Какие проекты получат финансирование

Межведомственная рабочая группа (МРГ) утвердила распределение инвестиционных проектов для их дальнейшей подготовки по международным стандартам и объявила о старте подготовки к отбору новых инициатив на следующих этапах.

Решения, принятые на 7-м заседании МРГ, направлены на повышение качества подготовки проектов в транспортном, энергетическом и экологическом секторах до уровня, отвечающего требованиям международных финансовых институтов.

Утверждены перечни проектов

В рамках заседания были согласованы два стратегических перечня проектов из Единого проектного портфеля (ЕПП):

1. Список для подготовки: В него включены 6 проектов, которые официально закреплены по программам Ukraine Government PPF и Ukraine FIRST. В частности, 4 проекта касаются транспортной отрасли, по одному – энергетики и муниципальной инфраструктуры и услуг.

2. Рекомендуемый список для дальнейшего распределения: В этот список вошли 7 проектов, которые будут переданы для дальнейшего распределения между PPF-программами. Среди них - 4 транспортных проекта, 2 проекта в сфере окружающей среды и 1 энергетический проект.

Также МРГ согласовала переход к третьему уровню отбора проектов в соответствии с обновленными методическими рекомендациями (приказ Минэкономики № 4901).

Подготовка к дальнейшему отбору проектов в рамках секторальных портфелей публичных инвестиций, охватывающих государственный, региональный и местный уровни, будет осуществляться Министерством экономики совместно с Офисом реформ Кабинета Министров.

Справочно

Межведомственная рабочая группа (МРГ), в состав которой входят Министерство экономики, Министерство финансов и Министерство развития, работает с 2025 года. Она координирует подходы к управлению публичными инвестициями, принимает общие решения и формирует единую стратегию развития реформы.

Деятельность группы направлена на создание прозрачного и эффективного механизма подготовки приоритетных проектов восстановления Украины.

Автор:
Ольга Опенько