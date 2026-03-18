Энергетика под давлением войны: "Энергоатом" перевыполнил план в 2025 году

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Энергоатома".

"Энергоатом" увеличил производство

Комиссия по оценке финансово-хозяйственной деятельности признала работу АО "НАЭК "Энергоатом" за 2025 год удовлетворительной. Соответствующее решение было принято 17 марта во время заседания под председательством и.о. председателя правления компании Павла Ковтонюка.

В ходе заседания члены комиссии заслушали отчеты руководителей всех филиалов. Несмотря на постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры, украинские атомные электростанции продолжают стабильно снабжать страну электроэнергией.

По итогам года все АЭС выполнили плановые показатели. В 2025 году было произведено 54,1 млрд кВт·ч электроэнергии - это 100,8% от запланированного объема и на 418 млн кВт·ч больше, чем предполагалось. Также зафиксирован рост производства по сравнению с 2024 годом и сокращение продолжительности ремонтных работ.

Финансовые показатели компании также остаются значительными: за услугу возложения специальных обязанностей (ПСО) уплачено 168,5 млрд грн, а в государственный бюджет перечислено более 44,5 млрд грн.

Отдельное внимание "Энергоатом" уделяет социальной поддержке работников. В частности, компания обеспечивает работой более 2600 специалистов Запорожской АЭС, которые были вынуждены покинуть станцию из-за оккупации. Кроме того, предприятие поддерживает социальную инфраструктуру в городах спутниках и помогает Силам обороны Украины.

Коррупционная схема в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон);

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

1 декабря ВАКС заочно выбрал меру пресечения бизнесмену Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.

15 февраля 2026 при попытке покинуть территорию Украины Германа Галущенко задержали детективы НАБУ. Следствие утверждает, что он причастен к операции "Мидас", касающейся хищения средств в "Энергоатоме".

17 февраля ему избрали меру пресечения содержания под стражей сроком с возможностью залога 200 миллионов гривен.