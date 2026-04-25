Карта боевых действий в Украине на 25 апреля 2026 года
Продолжается 1522-й день полномасштабной войны в Украине.
Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки произошло 236 боевых столкновений.
Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, сбросив 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 6849 дронов-камикадзе и осуществил 2634 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 64 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Сумской области – Искрисковщина; в Днепропетровской области – Покровское; в Запорожье от авиаударов пострадали Волшебное, Любицкое, Цветочное, Горькое, Долинка, Верхняя Терса, Святопетровка, Копани и Ровно. Также враг нанес авиаудара по Днепровскому на Херсонщине.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 10 районов сосредоточения живой силы противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник нанес два авиационных удара с применением шести КАБ, совершил 119 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 17 - с применением РСЗО. Совершил семь штурмовых действий.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону Зыбиного, Избицкого, Волчанская, Лимана.
На Купянском направлении враг 10 раз атаковал в районе Новоосинового, Кондрашовки и в сторону Радьковки, Глушковки, Новоплатоновки.
На Лиманском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Новосергеевка, Зеленая Роща, Ставки, Дробышево, Диброва и Лиман.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток враг атакующих действий не проводил.
На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в сторону Миньковки, Никифоровки, Бондарного, Федоровки и Маркового.
На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье и в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр, Райское, Новопавловка, Торецкое и Степановка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Васильевка, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Новопавловка, Новоподгородное.
На Александровском направлении противник атаковал четыре раза в районах населенных пунктов Александроград и в сторону Калиновского Сосновки.
На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Доброполье, Цветково, Прилуки, Леноконстантиновка, Гуляйпольское, Зеленое, Святопетровка.
На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед, в сторону Приморского и в районе Степного.
На Приднепровском направлении противник совершил пять штурмовых действий в сторону Антоновского моста, о. Белогрудый, о. Круглик.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
