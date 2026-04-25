Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Наличный курс:

USD

43,95

43,83

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 25 апреля 2026 года

Продолжается 1522-й день полномасштабной войны в Украине. / Генеральный штаб ВСУ

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ   за прошедшие сутки произошло 236 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, сбросив 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 6849 дронов-камикадзе и осуществил 2634 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 64 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Сумской области – Искрисковщина; в Днепропетровской области – Покровское; в Запорожье от авиаударов пострадали Волшебное, Любицкое, Цветочное, Горькое, Долинка, Верхняя Терса, Святопетровка, Копани и Ровно. Также враг нанес авиаудара по Днепровскому на Херсонщине.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 10 районов сосредоточения живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник нанес два авиационных удара с применением шести КАБ, совершил 119 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 17 - с применением РСЗО. Совершил семь штурмовых действий.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону Зыбиного, Избицкого, Волчанская, Лимана.

На Купянском направлении враг 10 раз атаковал в районе Новоосинового, Кондрашовки и в сторону Радьковки, Глушковки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Новосергеевка, Зеленая Роща, Ставки, Дробышево, Диброва и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток враг атакующих действий не проводил.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в сторону Миньковки, Никифоровки, Бондарного, Федоровки и Маркового.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье и в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр, Райское, Новопавловка, Торецкое и Степановка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Васильевка, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Новопавловка, Новоподгородное.

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза в районах населенных пунктов Александроград и в сторону Калиновского Сосновки.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Доброполье, Цветково, Прилуки, Леноконстантиновка, Гуляйпольское, Зеленое, Святопетровка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед, в сторону Приморского и в районе Степного.

На Приднепровском направлении противник совершил пять штурмовых действий в сторону Антоновского моста, о. Белогрудый, о. Круглик.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Татьяна Гойденко