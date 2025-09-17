Російські війська атакували залізничну інфраструктуру: затримуються потяги по всій Україні

У ніч на 17 вересня внаслідок атаки країни-агресора РФ було пошкоджено залізничну інфраструктуру.Через знеструмлення затримуються понад 40 потягів як міжнародного, так і місцевого призначення.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Затримки потягів по всій Україні

Зазначається, що у результаті комплексної атаки ворога по підстанціях виникли затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку.

Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження.

Стосовно міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі та Перемишлі, УЗ підтримує зв’язок з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координує пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль.

У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку буде неможливо виконати наступні рейси:

№6501/6592 Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси;

№6503 Знамʼянка — Миронівка;

№6331 Знамʼянка — Помічна;

№6332 Колосівка — Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;

№6036 Помічна — Знамʼянка скорочено маршрут до ст.Сахарна.

Як повідомили в УЗ, триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі.

Зауважимо, у ніч на середу, 17 вересня, російські окупанти атакували Україну одразу кількома групами ударних безпілотників, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Пізніше кореспонденти "Суспільного" повідомляли, що в Кропивницькому було чути звук вибуху.

Також начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що через атаку ворога є наслідки для критичної інфраструктури.

Росіяни намагаються зруйнувати ключові вузлові станції

Із липня Росія розпочала хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру, зокрема на ключові вузлові станції, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Шахеди" масовано атакують наші ключові станції. Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях», – підкреслив Перцовський.

За його словами, йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.

"Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований", – додав Перцовський.