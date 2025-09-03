Через атаку на залізничну інфраструктуру затримуються понад 20 поїздів

Російська окупаційна армія вночі 3 вересня атакувала залізничну інфраструктуру в Кіровоградській області, унаслідок чого понад 20 поїздів курсуватимуть з затримками.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів

Зазначається, що унаслідок російської атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура Кіровоградської області. Це спричинило затримку низки поїздів. Йдеться про рейси:

№76 Кривий Ріг - Київ;

№75 Київ - Кривий Ріг;

№79 Дніпро - Львів;

№791 Кременчук - Київ;

№790 Кропивницький - Київ;

№121 Херсон - Краматорськ;

№85 Запоріжжя - Львів;

№38 Київ - Запоріжжя;

№37 Запоріжжя - Київ;

№51 Запоріжжя - Одеса;

№789 Кропивницький - Київ;

№119 Дніпро - Хелм;

№31 Запоріжжя - Перемишль;

№59 Харків - Одеса;

№65/165 Харків - Черкаси, Умань;

№102 Краматорськ - Херсон;

№80 Львів - Дніпро;

№120 Хелм - Дніпро;

№86 Львів - Запоріжжя;

№8 Одеса - Харків;

№54 Одеса - Дніпро;

№254 Одеса - Кривий Ріг.

"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", - додали в УЗ.

Наслідки атаки на Кіровоградщину

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович поінформував, що ворог атакував Знамʼянську громаду, зокрема, об'єкти "Укрзалізниці". Також зафіксовано займання у домоволодіннях.

Пошкоджено 10 житлових будинків, у населених пунктах громади відсутнє електропостачання.

В "Укрзалізниці" повідомили, що внаслідок обстрілу країни та залізничної інфраструктури в Кіровоградській області постраждали четверо залізничників. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні.

Нагадаємо, вночі 28 серпня під час атаки російські війська завдали удару по парку поїздів “Інтерсіті+” — один поїзд суттєво пошкоджено. Через атаку росіян у Вінницькій області виникло знеструмлення залізничної інфраструктури.