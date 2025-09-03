Запланована подія 2

Через атаку на залізничну інфраструктуру затримуються понад 20 поїздів

Російська окупаційна армія вночі 3 вересня атакувала залізничну інфраструктуру в Кіровоградській області, унаслідок чого понад 20 поїздів курсуватимуть з затримками.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрзалізниця". 

"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів

Зазначається, що унаслідок російської атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура Кіровоградської області. Це спричинило затримку низки поїздів. Йдеться про рейси:

  • №76 Кривий Ріг - Київ; 
  • №75 Київ - Кривий Ріг; 
  • №79 Дніпро - Львів; 
  • №791 Кременчук - Київ; 
  • №790 Кропивницький - Київ; 
  • №121 Херсон - Краматорськ; 
  • №85 Запоріжжя - Львів; 
  • №38 Київ - Запоріжжя; 
  • №37 Запоріжжя - Київ; 
  • №51 Запоріжжя - Одеса; 
  • №789 Кропивницький - Київ; 
  • №119 Дніпро - Хелм; 
  • №31 Запоріжжя - Перемишль;
  • №59 Харків - Одеса; 
  • №65/165 Харків - Черкаси, Умань; 
  • №102 Краматорськ - Херсон;
  • №80 Львів - Дніпро;
  • №120 Хелм - Дніпро;
  • №86 Львів - Запоріжжя;
  • №8 Одеса - Харків;
  • №54  Одеса - Дніпро;
  • №254 Одеса - Кривий Ріг.

"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", - додали в УЗ.

Наслідки атаки на Кіровоградщину

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович поінформував, що ворог атакував Знамʼянську громаду, зокрема, об'єкти "Укрзалізниці". Також зафіксовано займання у домоволодіннях. 

Пошкоджено 10 житлових будинків, у населених пунктах громади відсутнє електропостачання. 

В "Укрзалізниці" повідомили, що внаслідок обстрілу країни та залізничної інфраструктури в Кіровоградській області постраждали четверо залізничників. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні.

Нагадаємо, вночі 28 серпня під час атаки російські війська завдали удару по парку поїздів “Інтерсіті+” — один поїзд суттєво пошкоджено. Через атаку росіян у Вінницькій області виникло знеструмлення залізничної інфраструктури. 

Автор:
Світлана Манько