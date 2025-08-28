Армія РФ завдала удару по парку поїздів "Інтерсіті+": на Вінниччині знеструмлено залізничну інфраструктуру

Вночі 28 серпня під час атаки російські війська завдали удару по парку поїздів “Інтерсіті+” — один поїзд суттєво пошкоджено. Через атаку росіян у Вінницькій області є знеструмлення залізничної інфраструктури. Низка поїздів курсуватиме із затримками.

Як пише Delo.ua, про це повідомила "Укрзалізниця".

Поїзд суттєво ушкоджено

Цієї ночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

Повідомляється, що загорання на об’єкті вдалося ліквідувати, але один поїзд суттєво ушкоджено.

Працівники не постраждали, адже завчасно перебували в укриттях.

В "Укрзалізниці" запевнили, що роблять все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси.

"Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад", - наголошують в УЗ.

На Вінниччині через атаку РФ знеструмлено залізничну інфраструктуру

Разом із тим, у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині Вінницької області, низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом із затримками, повідомила "Укрзалізниця".

Це стосуватиметься рейсів:

№87 Запоріжжя – Ковель;

№139 Київ – Камʼянець-Подільський;

№77 Одеса – Ковель;

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№47 Запоріжжя – Мукачево;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№92 Львів – Київ;

№52 Львів – Київ.

Деякі з них прямуватимуть в обʼїзд пошкоджених ділянок. Ті поїзди, які вже перебувають на них – їхатимуть під резервними тепловозами.

Нагадаємо, через нічний російський обстріл у ніч на 21 серпня пошкоджено контактну мережу на Житомирщині, що призвело до затримки руху поїздів.