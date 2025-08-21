В "Укрзалізниці" попередили про затримку низки поїздів через атаку Росії

Через нічний російський обстріл ніч на 21 серпня пошкоджено контактну мережу на Житомирщині, що призвело до затримки руху поїздів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Внаслідок нічного обстрілу й пошкодження контактної мережі в Житомирській області низка поїздів наразі прямує із затримками понад годину", – йдеться в повідомленні.

Яких рейсів це стосується:

№43/44 Івано-Франківськ - Черкаси;

№49/50 Трускавець - Київ; №7/8 Чернівці - Київ;

№149/150 Івано-Франківськ - Київ;

№51/52 Перемишль - Київ (в обидві сторони);

№227/228 Івано-Франківськ - Краматорськ;

№93/94 Харків - Хелм; №29/30 Ужгород - Київ.

У компанії додали, що контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ 31 липня пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. Рух на цій ділянці тимчасово здійснювався тепловозами. "Укрзалізниця попередила про можливі зміни руху поїздів Kyiv City Express.