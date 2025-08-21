- Категория
В "Укрзализныце" предупредили о задержке ряда поездов из-за атаки России
Из-за ночного российского обстрела ночь на 21 августа повреждена контактная сеть на Житомирщине, что привело к задержке движения поездов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"В результате ночного обстрела и повреждения контактной сети в Житомирской области ряд поездов в настоящее время следует с задержками более часа", – говорится в сообщении.
Каких рейсов это касается:
- №43/44 Ивано-Франковск – Черкассы;
- №49/50 Трускавец – Киев; №7/8 Черновцы – Киев;
- №149/150 Ивано-Франковск – Киев;
- №51/52 Перемышль – Киев (в обе стороны);
- №227/228 Ивано-Франковск – Краматорск;
- №93/94 Харьков – Хелм; №29/30 Ужгород – Киев.
В компании добавили, что контактная сеть на поврежденном участке уже восстановлена, железнодорожники постараются максимально сократить время задержки поездов.
Напомним, в результате российской атаки на Киев 31 июля повреждения получила железнодорожная инфраструктура. Движение на этом участке временно осуществлялось тепловозами. "Укрзализныця предупредила о возможных изменениях в движении поездов Kyiv City Express.