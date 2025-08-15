Запланована подія 2

Из-за жары на Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда Запорожье — Солотвино

железнодорожные рельсы
На Закарпатье произошло схождение трех вагонов пассажирского поезда. / Freepik

На Закарпатье произошла чрезвычайная ситуация: три вагона пассажирского поезда №39/40, следовавшего из Запорожья в Солотвино, сошли с рельсов. По предварительным данным, причиной мог стать "выброс" пути из-за аномальной жары.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укрзализныци".

По данным перевозчика, в результате инцидента никто из пассажиров или работников поездной бригады не пострадал.

"Укрзализныця" уже работает над возобновлением движения и разрабатывает альтернативные маршруты для пассажиров. В частности, пригородный поезд №6581 Королево - Батево ограничили до станции Виноградов. Пассажиров рейса №84 Солотвино — Киев просят ждать сообщения об объездном маршруте.

"Приносим извинения пассажирам за вынужденную задержку, уже работаем над дальнейшей логистикой в регионе и оцениваем сроки восстановительных работ", - заявили в пресс-службе и заверили, что всех пассажиров доставят к месту назначения.

Напомним, "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд из Львова в Ворохту из-за высокого спроса в этом направлении.

Автор:
Татьяна Ковальчук